Netflix presenteert sterrencast voor animatiefilm 'Scrooge: A Christmas Carol'

Netflix heeft de cast bekendgemaakt van de Netflix animatie 'Scrooge: A Christmas Carol'. De stemmencast van de feestelijke film bestaat uit Luke Evans, Olivia Colman, Jessie Buckley, Johnny Flynn, Fra Fee, Giles Terera, Trevor Dion Nicholas, James Cosmo en Jonathan Pryce.

De film is de welbekende Charles Dickens kerstklassieker in een bovennatuurlijk, tijdreizend en muzikaal jasje. Met zijn ziel op het spel, heeft Scrooge nog maar één kerstavond over om zijn verleden onder ogen te zien en een betere toekomst op te bouwen. Met opnieuw gearrangeerde liedjes van de legendarische en tweevoudig Academy Award winnaar Leslie Bricusse OBE, is 'Scrooge: A Christmas Carol' weer een heerlijke meezingfilm voor de nieuwe generatie.

'Scrooge: A Christmas Carol' maakt deel uit van een reeks aan Netflix animatiefilms, waaronder de Oscar genomineerde 'The Mitchells vs the Machines', Aardman's 'Robin Robin', Sergio Pablos' 'Klaus', Oscarwinnaar Glen Keane's 'Over the Moon'; Richard Linklater's 'Apollo 10 ½: A Space Age Childhood', Chris Williams' 'The Sea Beast', Henry Selick's 'Wendell & Wild', Nora Twomey's 'My Father's Dragon', Guillermo del Toro's 'Pinocchio', Wendy Rogers' 'The Magician's Elephant', Nick Bruno en Troy Quane's 'Nimona', Jared en Jerusha Hess' 'Thelma the Unicorn', en Aardman-vervolg 'Chicken Run: Dawn of the Nugget'.

Cast: Luke Evans (stem Scrooge), Olivia Colman (stem 'Verleden'), Jessie Buckley (stem Isabel Fezziweg), Johnny Flynn (stem Bob Cratchit), Fra Fee (stem Harry Huffam), Giles Terera (stem Tom Jenkins), Trevor Dion Nicholas (stem 'Heden'), James Cosmo (stem Mr. Fezziweg) en Jonathan Pryce (stem Jacob Marley)

Regisseur: Stephen Donnelly (Lost in Oz)

Producent: Timeless Films, in samenwerking met Axis Studios

Producers: Ralph Kamp p.g.a., Leslie Bricusse en Andrew Pearce

Co-Producent: Rebecca Kamp en Gareth Kamp

Muziek en tekst: Tweevoudig Academy Award® en Grammy award-winnaar Leslie Bricusse OBE

Songs gearrangeerd, geproduceerd en originele score: Jeremy Holland-Smith