Netflix Original 'Over The Moon' dit najaar wereldwijd beschikbaar op Netflix

Foto: © Netflix/coopr 2020

'Over The Moon', geregisseerd door legendarische animator Glen Keane, is vanaf dit najaar wereldwijd beschikbaar op Netflix.

'Over the Moon' is Netflix’ nieuwste animatiefilm, geregisseerd door de Oscarwinnende animator en filmmaker Glen Keane. Met vastberadenheid en een grote passie voor de wetenschap bouwt het pientere meisje Fei Fei een raket om naar de maan te reizen en zo het bestaan van een legendarische maangodin te bewijzen. Eenmaal op de maan start een groots avontuur en ontdekt ze een wonderlijk land met fascinerende wezens.

'Over The Moon' is een opwindend muzikaal avontuur geregisseerd door animatielegende Glen Keane en geproduceerd door Gennie Rim & Peilin Chou. De centrale thema’s van de film zijn het verwerken van tegenslag, het onverwachte omarmen en de kracht van verbeelding.

De cast bestaat uit Cathy Ang (Fei Fei), Phillipa Soo (Chang'e), Robert G. Chiu (Chin), Ken Jeong (Gobi), John Cho (Dad), Ruthie Ann Miles (Mom), Margaret Cho (Auntie Ling), Kimiko Glenn (Auntie Mei), Artt Butler (Uncle) en Sandra Oh (Mrs. Zhong).

Regisseur: Oscar® winnaar Glen Keane ('Dear Basketball')

Producers: Gennie Rim ('Dear Basketball'), Peilin Chou ('Abominable')

Schrijver: Audrey Wells ('The Hate U Give')

Co-Director: Oscar® winnaar John Kahrs ('Paperman')

Executive Producers: Janet Yang ('The Joy Luck Club'), Glen Keane, Ruigang Li, Frank Zhu, Thomas Hui

Muziek door: Christopher Curtis ('Chaplin'), Marjorie Duffield, Helen Park ('KPOP')

Score door: Oscar® winnaar Steven Price ('Gravity')