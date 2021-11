Netflix onthult langverwachte officiële trailer van 'The Witcher 2'

Netflix onthult langverwachte officiŽle trailer van 'The Witcher 2'

Foto: © Netflix 2021

De cast en crew van 'The Witcher' hebben vandaag tijdens de Lucca Comics & Games Convention in ItaliŽ het publiek verrast met de officiŽle trailer en key-art van het tweede seizoen. 'The Witcher' seizoen 2 met Henry Cavill, Anya Chalotra en Freya Allan is vanaf 17 december wereldwijd beschikbaar op Netflix.