Netflix onthult eerste beelden van 'Woman of the Hour'

Netflix deelt de teaser trailer van de thriller 'Woman of the Hour', het regiedebuut van Anna Kendrick, die ook de hoofdrol speelt.

De film is gebaseerd op een bizar maar waargebeurd verhaal over een seriemoordenaar en een jonge actrice in het Los Angeles van de jaren '70. Hun paden kruisen wanneer ze samen meedoen aan het tv-programma 'The Dating Game'.

Regisseur: Anna Kendrick

Scenario: Ian McDonald

Producenten: Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz en Raphael Margules

Uitvoerende producenten: Stuart Ford, Zach Garrett, Miguel A. Palos, Jr., Anna Kendrick, Ian Mcdonald, Joe Penna, Matthew Helderman, Luke Taylor, Paul Barbeau, Sean Patrick O'Reilly, Andrew Deane en Stephen Crawford

Mede-producenten: Lorelle Lynch, Chris Abernathy en Tracy Rosenblum

Cast: Anna Kendrick, Daniel Zovatto, Tony Hale, Nicolette Robinson, Pete Holmes, Autumn Best, Kathryn Gallagher en Kelley Jakle

'Woman of the Hour' is vanaf 18 oktober wereldwijd beschikbaar op Netflix.