Netflix lanceert eerste beelden van laatste productie met overleden Chadwick Boseman

Foto: © Netflix 2020

Chicago, 1927. Een studiosessie. De spanningen lopen hoog op tussen Ma Rainey, haar ambitieuze trompettist en het witte management dat vastbesloten is om controle te krijgen over de oncontroleerbare 'Mother of the Blues'. Gebaseerd op het toneelstuk van Pulitzer prijswinnaar August Wilson.

In afwachting van de komst van de legendarische 'Mother of the Blues' Ma Rainey (Academy Award® winnaar Viola Davis), lopen de spanningen en temperatuur hoog op tijdens een studiosessie in het Chicago van 1920. Wanneer de onverschrokken Ma veel te laat aankomt en de opnamesessie uiteindelijk van start gaat, raakt de zangeres in een verhitte discussie met haar witte manager en producer over de artistieke keuzes van haar muziek.

De ambitieuze trompettist Levee (Chadwick Boseman), die zijn oog heeft laten vallen op Ma’s vriendin en vastberaden is het zelf te maken in de muziekindustrie, spoort tijdens het wachten in de broeierige oefenruimte zijn medemuzikanten aan tot het delen van persoonlijke verhalen. Niet wetende dat dit voor altijd hun levens zal veranderen.

'Ma Rainey's Black Bottom', gebaseerd op het toneelstuk van de tweevoudig Pulitzer prijswinnaar August Wilson, toont de ware kracht van blues en de muzikanten die weigeren om de vooroordelen van de maatschappij te accepteren en het lot in eigen handen nemen. De film is geregisseerd door George C. Wolfe en de het scenario wordt verzorgd door Ruben Santiago-Hudson. De film is geproduceerd door Oscar® genomineerden Denzel Washington en Todd Black (Fences). Colman Domingo, Glynn Turman, Michael Potts, Taylour Paige en Dusan Brown zijn samen met Grammy® winnaar Branford Marsalis verantwoordelijk voor de soundtrack

Regisseur: George C. Wolfe

Screenplay door: Ruben Santiago-Hudson

Gebaseerd op het Toneelstuk van: August Wilson

Geproduceerd door: Denzel Washington, p.g.a., Todd Black, p.g.a., Dany Wolf

Uitvoerend geproduceerd door: Constanza Romero

Director of Photography: Tobias Schliessler, ASC

Productie Designer: Mark Ricker

Kostuum Ontwerper: Ann Roth

Redacteur: Andrew Mondshein, ACE

Componist: Branford Marsalis

Cast: Viola Davis, Chadwick Boseman, Glynn Turman, Colman Domingo, Michael Potts, Jonny Coyne, Taylour Paige, Jeremy Shamos, Dusan Brown, Joshua Harto.

'Ma Rainey's Black Bottom', vanaf 18 december op Netflix.