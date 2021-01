Netflix lanceert de trailer van laatste 'To All The Boys: Always and Forever'

Foto: © Netflix 2021

Terwijl Lara Jean Covey zich voorbereidt op het einde van de middelbare school en het begin van haar volwassen leven, zorgen een aantal levensveranderende reizen ervoor dat ze opnieuw gaat nadenken over de toekomst met haar familie, haar vrienden en haar vriend Peter.

Cast: Lana Condor, Noah Centineo, Janel Parrish, Anna Cathcart, Ross Butler, Madeleine Arthur, Sarayu Blue en John Corbett

Regie: Michael Fimognari

Scenario: Katie Lovejoy

Productie: Matt Kaplan

Gebaseerd op de succesvolle boekenreeks van Jenny Han.

'To All The Boys: Always & Forever', vanaf 12 februari wereldwijd beschikbaar op Netflix.