Netflix lanceert de teaser trailer van de nieuwe Nederlandse Original 'Forever Rich'

Netflix brengt de teaser trailer uit van de nieuwe Nederlandse Original 'Forever Rich'. De film van Gouden Kalf winnaar Shady El-Hamus is vanaf 1 oktober 2021 exclusief en wereldwijd beschikbaar op Netflix.

Richie staat op het punt de grootste rap-artiest van Nederland te worden. Maar vlak voor een belangrijk optreden wordt hij door een groep gewapende tieners beroofd van zijn pronkjuweel; een peperduur horloge. Als de beelden van de vernederende beroving viraal gaan, volgt een koortsachtig kat-en-muisspel waarin Richie in één nacht alles riskeert wat hij heeft opgebouwd om zijn beschadigde imago te herstellen.

'Forever Rich' is geschreven door Gouden Kalf winnaars Shady El-Hamus (De Libi, Nightshade) en Jeroen Scholten van Aschat (De Libi, Fenix). De regie is tevens in handen van Shady El-Hamus.

De cast bestaat uit Jonas Smulders (Richie), Daniël Kolf (Tony), Sinem Kavus (Anna), Hadewych Minis (Els), Yootha Wong-Loi-Sing (Jessica), Mustafa Duygulu (Abdel), Yassin Dardour (Bilal) en Sergio Fontana (Witte Masker). Daarnaast maken Jelisa van Schijndel, Martijn Oversteegen, Kendrick Etmon, Sabri Saad El Hamus, Tim Olivier Somer, Richelle Plantinga, Safae Gounane, Matteo van der Grijn, Tony van der Veer, Simen van den Berg, Finn Klinkhamer, Simon van Lammeren en Zoë Love Smith hun opwachting in de film.

'Forever Rich' is vanaf 1 oktober 2021 wereldwijd beschikbaar op Netflix.