Netflix kondigt nieuwe titel aan

Binnenkort pakt Netflix uit met 'Emily in Paris'. Darren Star, bekend van 'Sex And The City', is verantwoordelijk voor het scenario, terwijl Lily Collins de hoofdrol voor haar rekening neemt.

Zoals de titel al doet vermoeden, speelt 'Emily in Paris' zich af in de Franse hoofdstad. De opnames vonden dan ook grotendeels plaats in Parijs of elders in Frankrijk.



Het verhaal draait om de Amerikaanse Emily, die van Chicago naar de lichtstad verhuist voor haar droomjob in de reclamewereld. Daar start ze een nieuw leven, wat betekent dat ze ook nieuwe vriendschappen en relaties aangaat. Zoals vaak het geval in series gebeurt dat ook hier met vallen en opstaan.



'Emily in Paris' is vanaf deze herfst te zien op Netflix. Een exacte startdatum is nog niet bekend.



Bron: Het Laatste Nieuws