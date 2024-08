Netflix kondigt deel 2 van 'Simone Biles Rising' aan

Op 25 oktober gaan aflevering 3 & 4 van 'Simone Biles Rising' wereldwijd in première op Netflix. In dit tweede deel volgen we Simone Biles terwijl ze meedoet aan de selectiewedstrijden van het Olympisch turnteam in de Verenigde Staten en zich officieel kwalificeert voor het Amerikaanse Olympisch team.