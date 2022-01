Netflix komt met nieuwe Nederlandse actiefilm 'The Takeover'

Netflix en drama producent Fiction Valley maken vandaag bekend samen te werken aan een nieuwe actiefilm van Nederlandse bodem. 'The Takeover', zoals de Netflix film getiteld is, gaat over de zogenaamde 'white hacker' Mel die per ongeluk een internationaal hackers netwerk plat legt.

De opnames zijn deze week van start gegaan en de actiefilm speelt zich grotendeels af in Rotterdam. Holly Mae Brood neemt de rol van Mel Bandison op zich; Géza Weisz speelt de rol van Thomas Deen, haar partner in crime. De film is geschreven door Tijs van Marle, gebaseerd op een idee van Hans Erik Kraan en wordt geregisseerd door Annemarie van de Mond. De productie is in handen van Annemieke van Vliet en Femke Bennink van Fiction Valley.

Over 'The Takeover'

Als de ethische hacker Mel Bandison bij een hightech zelfrijdende bus een hack onschadelijk maakt, legt ze daarmee onbedoeld een internationaal crimineel netwerk plat. Samen met Thomas Deen, haar onhandige blind date van de avond ervoor, slaat ze op de vlucht voor deze criminelen, maar ook voor de politie.

Cast van 'The Takeover'

De hoofdrollen worden vertolkt door Holly Mae Brood als Mel en Géza Weisz als Thomas. Holly Mae Brood (1994) speelde eerder onder andere in 'Meisjes Van Plezier', 'Vals', 'Alles Is Zoals Het Zou Moeten Zijn' en is bekend als presentatrice van 'Love Island'. Géza Weisz (1986) is eerder te zien geweest in de films 'Alleen Maar Nette Mensen', 'Wiplala', 'Het Leven Is Vurrukkulluk' en is binnenkort te zien in de Netflix film 'F*ck de Liefde 2'.

Andere rollen zijn weggelegd voor onder anderen Whalid Benmbarek, Susan Radder, Frank Lammers en Noortje Herlaar.

Annemarie van de Mond, regisseur: 'Ik ben vereerd dat ik aan het roer sta van dit spannende avontuur en trots dat ik met deze fantastische cast mag werken. We gaan er iets geweldigs van maken.'

''The Takeover' is onze eerste Netflix Original actiefilm van Nederlandse bodem. We kijken er enorm naar uit om, onder leiding van Annemarie van de Mond, in dit genre een nieuwe Nederlandse film op de markt te brengen over een zeer actueel onderwerp', voegt Janey van Ierland, Director Content Acquisitions Benelux & Nordics toe.

Producent: Fiction Valley

Schrijvers: Tijs van Marle, naar een idee van Hans Erik Kraan

Director: Annemarie van de Mond

Producers: Annemieke van Vliet, Femke Bennink

'The Takeover' zal eind 2022 op Netflix verschijnen.