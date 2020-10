Netflix komt met eerste Nederlands-Vlaamse kerstfilm: 'De Familie Claus'

Foto: © Netflix 2020

Maak het binnen gezellig en nestel je lekker op de bank! Netflix' nieuwste kerstfilm De Familie Claus komt er in december aan, net op tijd voor de feestdagen. De film is geregisseerd door Matthias Temmermans met Jan Decleir als NoŽl Claus, Pommelien Thijs (Ella), Sien Eggers (Jet), Bracha van Doesburgh (Suzanne), Stefaan Degand (Elf Holger) en Mo Bakker als Jules Claus.

Jules Claus houdt helemaal niet van Kerstmis. Na het overlijden van zijn vader vorig jaar, wil hij niets meer te maken hebben met de zogenaamde 'mooiste tijd van het jaar'. Als zijn moeder aan het werk is, brengt Jules graag tijd door in de speelgoedwinkel van zijn grootvader.



Op een dag vindt hij een magische sneeuwbol die hem op bijzondere wijze naar de verste uithoeken van de wereld kan brengen. Tijdens zijn avontuur ontdekt hij iets verbazingwekkends: niemand minder dan zijn eigen grootvader is de enige echte kerstman! De traditie blijkt al jaren in de familie te zitten, en nu Jules zijn vader er niet meer is, heeft zijn grootvader de taak weer op zich genomen...



Wanneer grootvader zijn been breekt, besluit Jules hem te helpen. Maar voordat hij het kerstgevoel kan delen met anderen moet hij eerst zelf weer leren om van het mooiste feest ter wereld te houden.



In de film zien we onder andere Bracha van Doesburgh ('Oogappels', 'Nieuwe Buren'), Renée Soutendijk ('Moordvrouw'), Eva Van der Gucht ('Oogappels'), Josje Huisman ('Allemaal Familie'), Janne Desmet ('The Twelve'), Stefaan Degand ('Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'), Bert Haelvoet ('De Dag', 'Torpedo'), Sien Eggers ('Spitsbroers'), Carly Wijs ('De belofte van Pisa'), Maarten Bosmans ('Amateurs') en Pommelien Thijs ('#Likeme').



Janey van Ierland, Manager Acquisitions & Co-Productions Benelux: 'Kerst komt vroeg dit jaar! We zijn enorm enthousiast om onze nieuwste kerstfilm, De Familie Claus, op Netflix uit te brengen. We werken opnieuw samen met onze partners bij Dutch FilmWorks en kunnen niet wachten tot onze leden deze gezellige familiefilm van Matthias Temmermans kunnen zien.'



Willem Pruijssers, Dutch FilmWorks: 'De Familie Claus is de állereerste Nederlands-Vlaamse kerstfilm; een uniek project van de getalenteerde producenten van Dingie Film, met een mooie mix van bekende acteurs uit beide landen. Een universeel verhaal over verdriet, familie en verantwoordelijkheid, ingepakt als een spannend kerstverhaal met een vleugje magie. We zijn dan ook heel trots dat Netflix de film vol enthousiasme heeft aangekocht.'





De film is geproduceerd door Dingie Film in samenwerking met Dutch FilmWorks en werd gerealiseerd met de steun van Screen Flanders, Vlaams Audiovisueel Fonds en de Belgische Tax Shelter.



'De Familie Claus' is in december 2020 te zien op Netflix België en Nederland. De film krijgt een wereldwijde release in 2021.



Lees ook: