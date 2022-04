Netflix deelt trailer van 'F*ck de Liefde 2'

Netflix onthult de trailer van de Nederlandse film 'F*ck de Liefde 2.' Ook het vervolg op de succesvolle bioscoopfilm 'F*ck de Liefde' komt van de makers van 'Just Say Yes!'.

De film met niemand minder dan Bo Maerten, Nienke Plas, Victoria Koblenko, Yolanthe Cabau, Maurits Delchot, Edwin Jonker, Géza Weisz, Bettina Holwerda, Juvat Westendorp, Dorian Bindels, Anouk Maas en Kraantje Pappie verschijnt 20 mei wereldwijd op Netflix.

Over 'F*ck de Liefde 2'

Nadat haar relatie met Jim (Géza Weisz) is stukgelopen, keert Lisa (Bo Maerten) gedesillusioneerd terug naar Nederland. Tijdens de uitvaart van Lisa’s geliefde oma komt Kiki (Nienke Plas) op haar bekende lompe manier met het nieuwtje dat ze gaat trouwen. Maar natuurlijk niet voordat ze de ultieme vrijgezellenvakantie heeft gehad met Lisa en Angela (Bettina Holwerda) op Ibiza. De vakantie loopt voor de drie vriendinnen compleet anders dan verwacht; Angela belandt tijdens de eerste nacht gelijk in bed met de spannende Javier (Juvat Westendorp), waarvan al snel blijkt dat hij zich anders voordoet dan hij werkelijk is. Lisa raakt gecharmeerd van de perfecte Noah (Dorian Bindels), die ze nog kent uit haar jeugd, totdat Jim ineens op Ibiza opduikt en haar de liefde verklaart. En bij Kiki slaan de twijfels toe over haar aanstaande huwelijk.

Ondertussen heeft Said (Maurits Delchot) het voor de zoveelste keer verpest bij Bo (Yolanthe Cabau) en is voor haar de maat vol. Said doet er alles aan om haar terug te winnen, maar Bo lijkt te vallen voor een aantrekkelijke artiest genaamd Mooie Max (Kraantje Pappie).

Cindy (Victoria Koblenko) is inmiddels hoogzwanger van Jack (Edwin Jonker) en kan niet wachten tot de baby er is. Maar Jack krijgt koudwatervrees en vlucht in de armen van een andere vrouw, Monica (Anouk Maas), die ook zwanger van hem raakt. Monica besluit het kindje te houden en leert tot overmaat van ramp Cindy kennen in een babywinkel. Jack zit helemaal vast en doet er alles aan om zijn relatie met Cindy in stand te houden, maar raakt daarbij steeds verder verstrikt in zijn eigen leugens...

Geregisseerd door: Appie Boudellah & Aram van de Rest

Geschreven door: Shariff Nasr, Sergej Groenhart, Mustafa Boudellah & Appie Boudellah

Geproduceerd door: AM Pictures

'F*ck de Liefde 2' is de tweede Nederlandse Original die dit jaar wordt uitgebracht op Netflix. Onlangs verscheen de zesdelige serie Dirty Lines. Later dit jaar volgen nog meer Nederlandse producties, waaronder de actiethriller 'The Takeover'.

'F*ck de Liefde 2' verschijnt 20 mei wereldwijd op Netflix.