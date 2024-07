Netflix deelt trailer van 'Emily in Paris' seizoen 4

De langverwachte trailer van Emily in Paris seizoen 4 is er! Ook dit seizoen zit weer boordevol romantiek, drama en natuurlijk 'haute couture'.

Het vierde seizoen van de populaire serie verschijnt in twee delen van elk vijf afleveringen. Deel 1 gaat in première op 15 augustus; deel 2 volgt op 12 september.

'Emily in Paris' seizoen 4

Na de dramatische gebeurtenissen tijdens Camille en Gabriel’s mislukte bruiloft is Emily van slag: ze heeft sterke gevoelens voor twee mannen, maar Gabriel verwacht een baby met zijn ex en Alfie’s ergste nachtmerries over haar en Gabriel zijn bevestigd. Op het werk moet Sylvia een lastig dilemma uit haar verleden onder ogen zien in het belang van haar huwelijk. Tegelijkertijd worstelt het team van Agence Grateau met personeelswisselingen. Mindy en de band bereiden zich voor op het Eurovisie Songfestival, maar het geld raakt op en ze worden gedwongen om geld te besparen. De chemie tussen Emily en Gabriel neemt toe wanneer ze samenwerken aan een Michelinster, maar twee grote geheimen dreigen roet in het eten te gooien.

