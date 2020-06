Netflix bevestigt tweede seizoen van Belgische Netflix Original 'Into the Night'

Foto: © Coopr/Netflix 2020

'Into the Night' gaat om het behouden van onze menselijkheid in het licht van een kosmische ramp wanneer een vlucht vertrekt vanuit Brussel.

Netflix bevestigt vandaag dat de high-concept thriller vernieuwd is voor een tweede seizoen.

Maker en schrijver Jason George: 'De wereldwijde, enthousiaste reacties op 'Into the Night' hebben ons aangenaam verrast. Het is dan ook met veel plezier dat we vandaag het tweede seizoen aankondigen. Het was geweldig om te zien hoe fans van over de hele wereld zich verbonden voelden met de multinationale passagiers en bemanning van BE Airways-vlucht 21. We zijn verheugd om hun reis voort te zetten.'