'Neighbours' naar vier afleveringen per week in thuisland Australië

Voor het eerst in zijn 36-jarige geschiedenis wordt 'Neighbours' binnenkort slechts 4 dagen per week uitgezonden in AustraliŽ. Dat meldt de website Back to the Bay.

'Neighbours' wordt vanaf 26 juli in Australië alleen nog van maandag tot en met donderdag uitgezonden. Naar verluidt wordt deze stap gezet om de Britten in staat te stellen de Australische uitzendingen in te halen, wat suggereert dat de show zal terugkeren naar vijf afleveringen per week zodra de twee landen meer synchroon lopen. Voor Vlaanderen verandert er in principe niets aangezien de uitzendingen veel verder achterlopen op die in het thuisland van 'Neighbours'.

Britse kijkers kijken momenteel afleveringen een maand na Australië, nadat het Britse Channel 5 de beslissing had genomen om de frequentie van afleveringen te verminderen toen de coronavirus-pandemie begin 2020 voor het eerst toesloeg. Vanaf 30 maart vorig jaar werd de show slechts 2 avonden per week uitgezonden in het VK, oplopend tot 3 per week vanaf half april en terug naar 5 afleveringen per week medio mei 2020.

Ondertussen bleef Australië tijdens de pandemie vijf afleveringen per week uitzenden, waardoor er voor het eerst sinds de uitzendingen van de twee landen in januari 2016 een kloof tussen de landen groeide.

Nu het VK momenteel vier weken achterloopt, betekent het verminderen van de Australische uitzendingen tot vier per week dat het 20 weken zou duren voordat het VK de Australische uitzendingen volledig inhaalde.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 17.45 uur op VTM 2.