National Geographic viert 100 jaar Sir David Attenborough
100 jaar Sir David Attenborough, een mijlpaal die National Geographic niet ongemerkt voorbij laat gaan. Op vrijdag 8 mei bereikt de legendarische natuuricoon zijn 100ste verjaardag en ter gelegenheid daarvan brengt National Geographic 'Ocean with Sir David Attenborough' onder de aandacht.
In deze vorig jaar verschenen en veelbesproken documentaire werkt Attenborough voor het eerst samen met National Geographic en laat hij haarscherp zien waarom de oceaan op een kantelpunt staat én welke stappen nodig zijn om haar te beschermen en te herstellen.
Over Sir David Attenborough
Sir David Attenborough is een Britse bioloog, programmamaker en natuurhistoricus die wereldwijd bekendstaat als een van de grootste natuurvertellers aller tijden. Al meer dan zeventig jaar brengt hij de wonderen van de natuur naar miljoenen kijkers, met baanbrekende documentaires over het leven op aarde en in de oceanen. Met zijn kenmerkende stem en diepgaande kennis inspireert hij generaties om de natuur beter te begrijpen én te beschermen.
De toekomst van onze oceaan
Op Wereld Oceanen Dag neemt Sir David Attenborough ons mee langs de meest indrukwekkende wonderen van de zee, maar ook langs de grootste gevaren die haar bedreigen, van plasticvervuiling tot klimaatverandering. 'Ocean with Sir David Attenborough' is niet alleen een dringende oproep tot actie. Met spectaculaire onderwaterbeelden en persoonlijke inzichten van Sir David vertelt de documentaire een indringend én hoopvol verhaal.
De film onderstreept hoe essentieel de oceaan voor ons is: zij beschermt ons tegen de gevolgen van klimaatverandering en vormt de basis voor al het leven op aarde. We staan op een cruciaal moment, er ligt een unieke kans om het zeeleven te herstellen. Maar dat kan alleen als we nú handelen.
Bekijk de documentaire 'Ocean' op vrijdag 8 mei om 19.30 uur op National Geographic of stream op Disney+.
https://www.natgeotv.com/nl
Meest recente
- Reboot van 'Buffy the Vampire Slayer' geschrapt
- National Geographic viert 100 jaar Sir David Attenborough
- Britt Van Marsenille en Dieter Vanoutrive zijn terug met 'Kunnen We Overeenkomen?'
- Ramon Brugman keert terug op 24Kitchen met 'Ramon's Zoete Keuken'
- Dit zijn de kandidaten van deze week in 'De Dag van Vandaag'
- Geen Boekenweek zonder 'Eus' Boekenclub'
- Kefah Allush ontmoet overal ter wereld sterke vrouwen in EO-serie 'De vrouwen van...'
- 'Radar' maandag over babbeltrucs, een wonderscan en de LOI
- Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië: 'Ik ga moeten spauwen'
- 'Ik wil méér!': Jury 'So You Think You Can Dance' wordt overspoeld door danstalent
- Hans Zimmer elfde jaar op rij populairste componist 'NPO Filmmuziek Top 400'
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' live vanuit Castricum
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- Muziek voor iedereen: AVROTROS Klassiek in actie voor Leerorkest
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
Multimedia SPOTLIGHT
-
Helmut Lotti over zijn 'verborgen' huwelijk
-
Jeroom en Bockie verdwalen op rond punt in Italië
-
Jury 'So You Think You Can Dance' overspoeld door danstalent
-
'De Mol': Tweedracht maakt macht.
-
Kijk de trailer van 'Máxima', seizoen 2
-
Zita Wauters verrast papa Koen in 'The Voice'
-
Niels Destadsbader sluit bijzondere deal in 'Stukken van Mensen'
-
Mathieu Terryn en Laura Tesoro aan het zingen in 'The Voice'
-
De Goorissen zijn onder de indruk in Athene
-
Wordt Ward Lemmelijn wereldkampioen HYROX?
-
'So You Think You Can Dance' is terug!
-
'The Secret Lives Of Mormon Wives' op Disney+
-
'The Real Housewives of Antwerp' zijn terug!
-
Kijk Pieter Verelsts absurdistische comedyshow 'Ten Aarzel' op Streamz
-
Mutti Dina Tersago gaat op 'Koffieklets' bij ouders met een bijzonder verhaal
-
Netflix deelt trailer van derde en laatste seizoen 'Knokke Off'
-
Frakke en Jempie keren terug op Streamz
-
'A-Typisch' op Streamz: zonder taboe BV's interviewen
-
'Lalalady' maakt een comeback in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Bizar interieurplan verbaast Dina Tersago in 'Huis Gemaakt'
-
Kandidaten zetten blijvende herinnering aan 'Bestemming X'
-
Kostelijke fout zondag in 'Konvooi'
-
Netflix deelt trailer van 'Harry Styles. One Night in Manchester.'
-
Q-dj's zeiden nog nooit zo vaak 'Het Verboden Woord'
-
Yaro ontmoet zijn celebrity crush in 'The Voice van Vlaanderen'
-
Sam Gooris zijn droom komt uit in 'Expeditie Gooris'
-
Netflix deelt officiële teaser van 'Pride and Prejudice'
-
Deelnemers begeven zich op glad ijs in 'De Box'
-
'Harry Styles. One Night in Manchester.' op Netflix
-
Kijk de nieuwe Blind Auditions van 'The Voice'
Kijktip van de dag
Na meer dan tien jaar is 'So You Think You Can Dance' terug. Ambitieuze dansers uit Vlaanderen en Nederland zetten alles op alles om de jury te overtuigen. Ze worden opgevangen door Wendy Van Dijk en Laura Tesoro, maar al snel is het tijd voor hun grote moment. Met een eigen choreografie tonen ze hun talent in hun favoriete dansstijl. De jury, met Dan Karaty, Nora Monsecour en Kenzo Alvares, kijkt scherp toe. Wie maakt indruk en wie moet zijn droom meteen opbergen?
'So You Think You Can Dance', om 19.55 uur op VTM.