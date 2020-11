National Geographic highlights november 2020

In november is er op National Geopgraphic veel aandacht voor de bedreiging die virussen vormen voor de mensheid. Met de documentaires 'Going Viral: From Ebola to Covid -19', 'Breakthrough: Virus Fighters' en de Covid-19 special 'Virus Hunters' wordt de hedendaagse actualiteit een breder kader geplaatst.

Met maar liefst twee spraakmakende programma's over het engelse koningshuis, 'Being The Queen' en 'Diana:In her Own Words' en de prachtige dieren in 'The Great Wild Britain: Animal Tales' worden deze maand veel Britse verborgen geheimen onthuld.

'Going Viral: From Ebola to Covid-19'

Wij kunnen niet bepalen hoe we een wereldwijde pandemie moeten bestrijden zonder te kijken naar wetenschappelijke en historische feiten over virus uitbraken. De parallellen met ebola zijn maar al te duidelijk: gezondheidswerkers die levens proberen te redden zonder persoonlijke beschermingsmiddelen, regeringen en instanties die de controle kwijtraken en vervolgens proberen een uit de hand gelopen virus in te dammen.

'Going Viral' brengt de ongelooflijke verhalen van de helden in de frontlinie van de strijd tegen Ebola. Onder de juiste omstandigheden verspreidt het dodelijke virus zich als een lopend vuurtje en trekt het zich vervolgens terug naar het onbekende. In 2014 kwamen meer dan 11.000 mensen om het leven bij de ergste Ebola-epidemie in de geschiedenis. In 2019 is het weer terug- maar zijn we hierop voorbereid?

15 november om 21.30 uur op National Geographic.

'Breakthrough: Virus Fighters'

Wetenschappers, virusjagers, medische rechercheurs en publieke figuren bestrijden virussen met grote snelheid. Hoewel het gemakkelijk is om te denken dat de angst en onrust van het Coronavirus uniek is voor onze tijd, laat een terugblik op de geschiedenis zien dat onze kleinste vijand altijd onze grootste bedreiging is geweest. Laten we dit in perspectief plaatsen met een blik op het verleden, het heden en de toekomst van pandemieën.

22 november om 21.30 uur op National Geographic.

'Virus Hunters'

Epidemioloog Chris Goldenwerkt samen met James Longman, een Britse ABC-nieuwscorrespondent (die momenteel natte markten onderzoekt) om een verband te vinden met wat er nu gebeurt en wat virusjagers nog proberen te voorkomen.Covid was een wake-up call. Over de hele wereld haasten onderzoekers aan de frontlinie zich om een ramp te voorkomen voordat het te laat is. Hun inspanningen vertegenwoordigen de meest kritische wetenschappelijke missie van een generatie.

Vanaf 29 november om 21.30 uur op National Geographic.

'Being the Queen'

In 'Being The Queen' gebruikt 1895 Films een schat aan nooit eerder gehoorde interviews, met tientallen mensen die de koningin persoonlijk hebben gekend, om het verhaal van koningin Elizabeth II te vertellen. De documentaire werpt een diepgaande blik op de bijna 70-jarige regering van Koningin Elizabeth II, met nog niet eerder uitgebrachte audio-interviews, nooit eerder vertoonde beelden en zeldzame foto's.

Deze documentaire van Emmy en Peabody Award-winnende filmmaker Tom Jennings duurt een uur en de muziek van de film is geproduceerd door Oscarwinnaar Hans Zimmer Voor Bleeding Fingers Music. Deze aanpak, gecombineerd met grondig onderzochte archiefbeelden zet ons in de kamer met koningin Elizabeth II tijdens enkele van de belangrijkste en meest moeilijke gebeurtenissen in de geschiedenis van de Britse monarchie

19 november om 22.00 uur op National Geographic.

'Diana: In Her Own Words'

In 1991 gaf Diana,de Prinses van Wales, een goede vriend toestemming om hun gesprekken in het Londense Kensington Palace op te nemen voor journalist Andrew Morton. Morton gebruikte die opnames voor een onthullend boek waarin Prinses Diana vertelt over haar leven als de meest gefotografeerde vrouw ter wereld. Het grote publiek wist niet dat het huwelijk van de Prinses en Prins van Wales op springen stond. Nu onthult National Geographic Documentary Films hoe Diana zich voelde in die tumultueuze periode en krijgt de kijker Diana’s kant van dit complexe verhaal te horen.

De documentaire is opgebouwd met de originele, nooit eerder uitgezonden geluidsopnames waarin de Prinses van Wales zelf over haar leven vertelt. De film is geproduceerd door de veelgeprezen Peabody Award-winnende filmmaker Tom Jennings van 1895 Films ('Challenger Disaster: Lost Tapes'; 'MLK: The Assassination Tapes'). 'Diana: In Her Own Words' combineert archiefbeelden en foto’s met zelden gehoorde opnames. Het is de nieuwste serie onder de vlag van National Geographic Documentary Films. Een intieme kijk op de emotionele reis van de prinses, van haar kindertijd tot haar relatie met de Prins van Wales en haar zeer publieke leven.

19 november om 23.00 uur op National Geographic.

'Wild Great Britain: Animal Tales'

Onder de radar sluipen er heel wat dieren rond in de Britse natuur. De wilde dieren in Groot-Brittannië kunnen mysterieus zijn en worden vaak over het hoofd gezien. 'Wild Great Britain: Animales Tales' onthult de verborgen levens van zowel de bekende als minder bekende dieren.

11 november om 21.00 uur op National Geographic.

'Laoshan: China's Holy Mountain 1'

Ontdek het verhaal van China's grootste kustberg, het mysterieuze hart van de Chinese cultuur. Verken Laoshan, een prachtige, historische, mysterieuze plek waar oude religies en traditionele cultuur elkaar ontmoeten. De hoogste berg Laoshan aan de Chinese kust is de thuisbasis van enkele van de oudste religies, het Taoïsme en het Boeddhisme. Deze mysterieuze, magische en wonderschone locatie was altijd gul voor haar bewoners. Laoshan trekt al duizenden jaren vele (echte en mythologische) bezoekers en lijkt een rol te spelen in zowat elke gebeurtenis in de geschiedenis van China.

7 november om 18.00 uur op National Geographic.