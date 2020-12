National Geographic highlights januari 2021

In het nieuwe jaar neemt National Geographic je mee - samen met Peabody Award-winnende Mariana van Zeller - op een reis naar de geheimen van de onderwereld in 'Trafficked'.

Daarnaast volgen we in 'The Last Ice' de Inuit in Canada en Groenland in hun strijd om klimaatverandering tegen te gaan.

Tijdens het Changemakers weekend ontdekken we welke invloed bekende vrouwen op de wereld hebben gehad. Zo leren we meer over Koningin Elizabeth, Prinses Diana, Cara Delevingne en Brie Larson in o.a. 'Being the Queen, Diana: In Her Own Words' en 'Running Wild With Bear Grylls'. We werpen ook een unieke blik op het leiderschap, de veiligheidsdiensten en de geschiedenis van Noord-Korea, Rusland en Israël in de nieuwe programma's 'Inside Korea', 'KGB: The Sword And The Shield' en 'History of the Mossad'.

'Trafficked' met Mariana van Zeller

In de nieuwe National Geographic serie 'Trafficked' verkent de Peabody Award-winnende onderzoeksjournalist Mariana van Zeller de gevaarlijkste zwarte markten in de onderwereld. Hierbij wordt het gevaar niet geschuwd en geeft zij een harde, maar realistische kijk op de onderwereld. Denk hierbij aan drugshandel, wapenhandel, mensenhandel en andere criminele activiteiten.

In elke aflevering reist journalist Mariana van Zeller steeds naar een andere zwarte markt - van drugs tot wapens, tot tijgeronderdelen - om insiders te ontmoeten, de gang van zaken te leren kennen en de geo-politieke omstandigheden en context te achterhalen die de schaduweconomie van meerdere triljoenen dollars in de wereld creëren

Vanaf zondag 10 januari elke zondag om 21.30 uur op National Geographic.

'Air Crash Investigation: Special Report 4'

In dit speciale seizoen van 'Air Crash Investigation' onderzoeken we in elke aflevering luchtvaartrampen die overeenkomsten lijken te hebben, zoals motoren die tijdens de vlucht los komen te zitten, piloten die tot dodelijke crashes leiden en geïmproviseerde landingen met tragische gevolgen.

Vanaf zaterdag 2 januari, elke zaterdag een dubbele aflevering vanaf 20.00 uur op National Geographic.

'The Last Ice'

In 'The Last Ice' gaan Inuit uit Canada en Groenland de strijd aan met de opwarming van de aarde. Eeuwenlang hebben de Inuit op de bevroren oceaan gewoond. Maar door het toenemende smeltende ijswater van de Noordelijke Ijszee komt de delicate balans tussen de bevolking, het land en de fauna nu in gevaar. Verdeeld door agressieve kolonisatie komen Inuit van Canada en Groenland samen om wat er van hun wereld overblijft te beschermen. Maar zal de wereld luisteren?

Maandag 4 januari om 21.00 uur op National Geographic.

'Food Factory' S3

Achter elke zak chips en reep chocolade en elk blikje bier en brood zit een grote industriele productielijn die elk product bij de consumenten brengt. 'Food Factory' biedt een inkijkje in deze processen waarmee ieders favoriete voedselproduct geproduceerd wordt.

Vanaf maandag 4 januari elke maandag t/m donderdag om 19.00 uur op National Geographic.

'Changemakers'

Tijdens het 'Changemakers' weekend ontdek je bij National Geographic een speciale programmering die focust op de invloed die vrouwen hebben gehad op de wereld. Een greep uit de programmering: 'Being the Queen', 'Diana: In Her Own Words', 'Viking Warrior Women', 'Women of Impact: Changing the World' en meer.

In het weekend van 9 en 10 januari van 15.00 t/m 18.00 uur op National Geographic.

'KGB: The Sword and the Shield'

Rusland, het grootste land ter wereld, wordt beschermd door de KGB, de geheime inlichtingendienst van Rusland. De KGB staat bekend om zijn onorthodoxe manier van veiligheid bieden. Denk aan vergiftiging en het hacken van overheidssystemen. De Russische geschiedenis is de afgelopen eeuw ook de geschiedenis van zijn veiligheidsdiensten geweest. Ze werden door de Sovjetstaat gebruikt om afwijkende meningen de kop in te drukken. Miljoenen leden hebben door hun handen geleden. Massa-executies, geheime oorlogen, staatsgrepen, spionnen die bekwaam genoeg zijn om de atoombom uit Amerika te kunnen stelen, hacking- en vergiftigingsschandalen, ze vormen samen het meest buitengewone en gevaarlijke beveiligingsnetwerk dat de wereld ooit heeft gekend. Maar hoewel er veel dingen zijn veranderd in het huidige Rusland, is dat beveiligingsnetwerk aantoonbaar sterker dan ooit. En de reden hierachter is de opkomst van een eenvoudige luitenant-kolonel tot president van dit uitgestrekte land, Vladimir Poetin. In 'KGB: The Sword and the Shield' krijg je een inkijkje in deze wereld.

Vanaf 10 januari, drie zondagen op een rij na 'Trafficked', om 22.30 uur op National Geographic.

'Inside North Korea: Criminal State'

Noord-Korea staat bekend om zijn meedogenloze dictatuur en zelfisolatie, terwijl ze de gemeenschap misleiden en uitbuiten. In 'Inside North-Korea: Criminal State' krijg je een inkijk in dit land. National Geographic opent de deuren van een land waar maar weinig bekend over is.

Maandag 11 januari om 22.00 uur op National Geographic.

'Inside North Korea: The Cyber State'

Noord-Korea staat bekend om zijn dictatuur en zijn zelfisolatie, maar daarnaast kunnen zij aanvallen zonder een soldaat op de grond te laten landen. Dit is allemaal strafloos. Noord-Korea maakt tegenwoordig gebruik van cyber criminaliteit waar wereldwijd veel buit wordt gemaakt. In 'Inside North-Korea: The Cyber State' bekijken we de manier waarop dit in zijn werk gaat.

Maandag 18 januari om 22.00 uur op National Geographic.

'Inside North Korea: The Next Leader'

Al 70 jaar staat Noord-Korea onder het bewind van een en dezelfde familie. De vraag nu is, wie wordt de opvolger van de huidige president?

Maandag 25 januari om 22.00 uur op National Geographic.

'History of the Mossad'

Mossad, de Israëlische geheime dienst, werd opgericht op 13 december 1949. Er is veel onduidelijkheid over de manier waarop zij opereren. Het moest het bestaan van Israël garanderen en een veilige haven worden voor Joden van over de hele wereld. De Mossad wordt beschouwd als een levensverzekering tegen een tweede Holocaust. De wereld weet maar weinig van de activiteiten van De Mossad. Is hun handelen te rechtvaardigen of overtreden ze meermalen de wet? In 'History of the Mossad', schijnt National Geographic licht op de inlichtingendienst.

Vanaf 31 januari, drie zondagen op een rij na 'Trafficked', om 22.30 uur op National Geographic.