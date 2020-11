National Geographic highlights december 2020

In de maand december neemt National Geographic je mee op wereldreis met onder andere 'Atlas of Cursed Places', 'Akashinga: The Brave Ones', 'Laoshan: the Holy Mountain' en 'Wild Uganda: Perils in Paradise'.

Daarnaast ga je mee op een historisch avontuur met o.a 'Kingdom of the Mummies', en 'Buried Secrets of Keros'.

'Atlas of Cursed Places'

Auteur en avonturier Sam Sheridan reist de wereld rond op zoek naar de meest vervloekte plekken op aarde. Sam verschanst zich in de macabere moderne cultuur en verkent de angstaanjagende geschiedenis en fascinerende folklore van de regio, past de allernieuwste wetenschap toe om de gevaren van de vloek te belichten en schildert een nieuw en onthullend portret van een gedoemde plek met de mensen die daar in de regio wonen.

Vanaf 6 december elke zondag om 21.30 uur op National Geographic.

'Buried Secrets of Keros'

In 'Buried Secret of Keros' neemt National Geographic je mee op een reis naar het hart van de Egeïsche Zee. Een team archeologen onthult hierin de wellicht oudste heilige plaats op zee.

Vanaf 21 december elke zondag om 21.00 uur op National Geographic.

'India From Above'

Heb je je ooit afgevraagd hoe het er van boven uit zag toen meer dan 900 miljoen kiezers hun stem uitbrachten tijdens 's werelds grootste verkiezing, of hoe een luchtfoto tijdens een van de grootste festivals van het land er uit ziet? National Geographic neemt je mee naar India met haar rijke historie van authentieke en meeslepende verhalen op een spectaculaire luchtreis om deze vragen te beantwoorden met zijn unieke tweedelige serie getiteld 'India from Above'. Verteld door de Britse acteur, Dev Patel (van 'Slumdog Millionaire) zal de serie India in al zijn glorie tot leven brengen en de geografische, culturele, technologische en historische aspecten van het land laten zien in de eerste franchise op televisie, puur aangedreven door geavanceerde 4K-drone-opnames .

Op 6 & 13 december om 20.30 uur op National Geographic.

'Egypt from Above: Past Meets Future'

Een spectaculaire luchtreis door Egypte laat zien hoe de rivier de Nijl de sleutel was tot het oude rijk en waarom het vandaag de dag nog steeds belangrijk is.

Op 20 december om 20:30 uur op National Geographic.

'Kingdom of the Mummies'

Laat je meevoeren in de oude Egyptische tijd. Een team archeologen heeft in de schaduw van 's werelds oudste piramide een waanzinnige ontdekking gedaan: een grafcomplex dat nog helemaal intact is. Kijk mee naar deze bijzondere ontdekking.

Vanaf 27 december elke zondag om 20.30 uur op National Geographic.

'Akashinga: The Brave Ones'

Akashinga is opgericht in Zimbabwe door de voormalige Australische Special Forces-soldaat en leider van de anti-stroperij, Damien Mander. Mander en zijn team zorgen ervoor dat de dieren in Afrika beschermd worden. Dit doet hij door middel vaan zijn innovatieve benadering van natuurbehoud. Hoe hij dit doet kan je zien op National Geographic. Geproduceerd door drievoudig Academy Award winnaar James Cameron.

2 december om 22.00 uur op National Geographic.

'Laoshan: China's Holy Mountain 2'

Ontdek het verhaal van China's grootste kustberg, het mysterieuze hart van de Chinese cultuur. Verken Laoshan, een prachtige, historische, mysterieuze plek waar oude religies en traditionele cultuur elkaar ontmoeten. De hoogste berg Laoshan aan de Chinese kust is de thuisbasis van enkele van de oudste religies, het Taoïsme en het Boeddhisme. Deze mysterieuze, magische en wonderschone locatie was altijd gul voor haar bewoners. Laoshan trekt al duizenden jaren vele (echte en mythologische) bezoekers en lijkt een rol te spelen in zowat elke gebeurtenis in de geschiedenis van China.

Op 5 december om 18:00 uur met een herhaling op zondag 8 december om 11.00 uur op National Geographic.

'Rebuilding Paradise'

Op de ochtend van 8 november 2018 overspoelde een verwoestende vuurstorm de pittoreske stad Paradise in Californië. Tegen de tijd dat het vuur was gedoofd had het al 85 mensen gedood, 50.000 inwoners ontheemd en 95% van het lokale leven vernietigd. Het was de dodelijkste brand in de VS in 100 jaar - en de ergste ooit in de geschiedenis van Californië. 'Rebuilding Paradise', van Academy Award-winnende regisseur Ron Howard, is een aangrijpend verhaal over veerkracht na afloop van een tragedie.

Op 6 december om 21.30 uur op National Geographic.

'Great Inventions'

We leven in een wereld die onze voorouders nauwelijks zouden herkennen. Over de hele wereld worden landschappen opnieuw gevormd, vijandige omgevingen worden getemd met snelheden, diepten en hoogten die onze voorgangers zouden verbluffen. Van het alledaagse tot het spectaculaire, we zijn naar de maan geweest, hebben denkbeeldige werelden gemaakt om levens te redden en miljarden jaren teruggekeken om een glimp op te vangen van de oorsprong van ons universum. We stuurden zelfs robots om de verre uithoeken van het zonnestelsel te verkennen. In deze serie kijken we naar de successen en mislukkingen, de briljante en de niet zo briljante ideeën. Deze serie viert de miljoen manieren waarop grote uitvindingen onze wereld hebben getransformeerd.

Vanaf 7 december elke maandag t/m donderdag om 20.00 uur op National Geographic.

'Wild Uganda: Perils in Paradise'

Oeganda wordt nog steeds door reizigers beschouwd als een 'insider-tip'. Na stroperijen en burgeroorlogen kent het land een opleving. De prachtige nationale parken zijn hersteld en het Oegandese wild bloeit weer op. Dit is een ode aan hun overleving.

Op 9 december om 21.00 uur op National Geographic.

'Predator Bloodlines'

In 'Predator Bloodlines' volgt National Geographic drie jaar lang de levens van zes diersoorten. Zal het de dieren lukken om de nalatenschap van hun familie staande te houden of staan er sterkere dieren op om hun plaats in te nemen?

Vanaf 9 december elke woensdag om 22.00 uur op National Geographic.

'Launch America: Mission to Space'

Altijd al een inkijkje willen krijgen hoe een ruimtereis tot stand komt? In 'Launch America: Misson To Space Live', wordt je meegenomen in de missie van NASA en SpaceX naar het ruimtestation ISS.

Op 17 december om 21.00 uur op National Geographic.