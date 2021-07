National Geographic duikt in het diepe tijdens 'SharkFest'

National Geographic maakt in juli een duik met de negende editie van het jaarlijkse 'Sharkfest'! Het must-zee zomerevenement zwemt woensdag 7 juli naar je scherm met de première van de 'Sharkfest'-special 'Shark Beach' met Chris Hemsworth om 21.00 uur, gevolgd door de eerste aflevering van 'When Sharks Attack' om 22.00 uur.

Met zes weken lang aan fin-tastische programmering, met meer dan 21 uur aan nieuwe premières, 60 uur aan verbeterde content en een schat aan archiefmateriaal, blijft 'Sharkfest' de fascinerende wetenschap en verbluffende filmische beelden van deze roofdieren benadrukken.

Op natgeo.nl/Sharkfest lees je interessante feiten en leer je alles over diverse soorten haaien, groot en klein!

De afgelopen acht jaar heeft 'Sharkfest' steeds de wetenschap achter haaien belicht en zo het publiek het grootste roofdier van de oceaan laten begrijpen. Maar ook hun ware schoonheid, kracht en mystiek kwamen aan bod. Deze jaarlijks terugkerende themamaand stelt de wetenschap voorop, geeft de echte feiten achter deze fascinerende roofdieren en werkt samen met topwetenschappers en voorvechters om de kijkers te informeren. Op het programma om dit jaar hun expertise en ervaringen te delen staan onder meer de volgende experts op het programma:

- Paige Winter - overlevende van een haaienaanval: 'Shark Attack Investigation: The Paige Winter Story'

- Mike Heithaus – marien ecoloog: 'Shark Attack Investigation: The Paige Winter Story' en 'Croc that ate Jaws'

- Laura Garcia Barcia - milieubiologe: 'Shark Attack Investigation: The Paige Winter Story'

- Melissa Cristina Márquez - marien biologe: 'Shark Attack Files'

- Carlee Jackson - haaien- en zeeschildpaddenbeschermer: 'Shark Attack Files'

- Alison Towner - marien biologe: 'Shark Attack Files'

- Sophumelela Qoma - projectmanager voor Stichting voor oceaanonderzoek: 'Shark Attack Files'

- Stephen Kajiura - hoogleraar biologische wetenschappen aan Florida Atlantic University: 'When Sharks Attack'

Programma's tijdens 'SharkFest'

National Geographic's verbluffende originals geven een persoonlijke kijk op een van de meest gevreesde en vaak verkeerd begrepen wezens in de natuur. National Geographic trapt af met 'Shark Beach' met Chris Hemsworth, een documentaire waarbij we de beroemde filmster volgen terwijl hij op een persoonlijke missie gaat om te onderzoeken hoe we harmonieuzer met haaien kunnen samenleven. Andere hoogtepunten van het programma dit jaar zijn 'Shark Attack Investigation: The Paige Winter Story', waarin experts dieper in gaan op de details van Winter's aanval en het inspirerende verhaal van hoe de tiener een voorvechter voor haaien blijft. Daarnaast wordt in de zesdelige serie 'Shark Files', het bizarre en fascinerende gedrag van haaien onderzocht. Met beelden van echte aanvallen, interacties en gedrag, vastgelegd door zowel professionals als oplettende omstanders, laat elke wending de kijker op het puntje van diens stoel zitten.

'Shark Beach' met Chris Hemsworth

Chris Hemsworth is op een missie om de wetenschap van het gedrag van haaien te ontrafelen en te ontdekken hoe mensen en haaien veilig naast elkaar kunnen leven. Na een toename van het aantal haaienaanvallen langs de oostkust van Australië, probeert Hemsworth de verschillende haaiensoorten en hun gedrag te begrijpen. Hij onderzoekt ook nieuwe preventieve maatregelen en de nieuwste technologie om ontmoetingen tussen haaien en mensen te voorkomen. In de special van 'Nutopia' ('One Strange Rock') is ook onderwaterbeschermer en legende Valerie Taylor te zien.

Te zien op woensdag 7 juli, om 21.00 uur op National Geographic.

'Sand Eating Sharks'

In Fernando do Noronha, voor de kust van Brazilië, beheersen citroenhaaien de kunst van het vangen van sardines in de brandingszone... met de hulp van onverwachte bondgenoten!

Te zien op woensdag 14 juli om 21.00 uur op National Geographic.

'Shark Gangs'

Jarenlang werden haaien beschouwd als eenzame roofdieren, maar wetenschappers hebben onlangs een verrassend nieuw gedrag ontdekt. In deze special laten we zien hoe dit roofdier graag in bendes rondhangt. Wat zit er achter dit gedrag? Houden haaien van een sociaal leven, of werken ze samen om nog effectievere jagers te worden?

Te zien op woensdag 21 juli om 21.00 uur op National Geographic.

'Shark Attack: The Paige Winter Story'

Paige Winter was pas 17 jaar oud toen ze een been en een deel van haar hand verloor aan een haai. Deskundigen gaan in op de details van Paige's aanval om te bepalen welke soort haai verantwoordelijk is en hoe kan worden voorkomen dat dit nog eens gebeurt. Ondanks alles wat Paige heeft meegemaakt, blijft deze inspirerende tiener een voorvechter voor haaien en neemt ze, met de begeleiding van professionals, moedige stappen om haar grootste angsten te overwinnen.

Te zien op woensdag 28 juli om 21.00 uur op National Geographic.

'When Sharks Attack'

In deze diepzeesaga vol terreur worden de stranden van over de wereld al snel dodelijk wanneer er haaien neerdalen die de plaatselijke gemeenschap choqueren en wetenschappers komen voor een mysterie te staan: wat veroorzaakt deze pieken in activiteit? En hoe kunnen ze worden voorkomen?

Elke woensdag in juli een nieuwe aflevering om 22.00 uur op National Geographic.

'Shark Attack Files'

Deze serie zit boordevol actie en onderzoekt bizar en fascinerend gedrag van haaien. Met beelden van echte aanvallen, interacties en gedrag, vastgelegd door zowel professionals als oplettende omstanders, laat elke wending de kijker op het puntje van zijn stoel zitten. Wetenschappelijke experts en onderzoekers duiken dieper in het mysterie van deze onverklaarbare gedragingen en komen tot een verbluffende onthulling die deze buitengewone gebeurtenissen met elkaar verbindt.

Elke woensdag in juli een nieuwe aflevering om 23.00 uur op National Geographic.