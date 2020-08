National Geographic Channel viert 75 jaar capitulatie Japan

De dag dat ook bekend staat als V-J Day, is de dag waarop Japan zich overgaf en het absolute einde van de Tweede Wereldoorlog betekende.

Deze dag viel op 15 augustus 1945 en viert dit jaar zijn 75-jarige jubileum. De capitulatie werd afgedwongen door de atoombommen op Nagasaki en Hiroshima en betekende ook direct de bevrijding van Nederlands-Indie, wat jaarlijks wordt herdacht op 15 augustus in Nederland (Nationale Indieherdenking).

Ter ere van deze dag, zendt National Geographic in het weekend op 15 & 16 augustus programma’s uit die een bijzondere kijk geven op deze gebeurtenis.

Zaterdag 15 augustus

'Nazi Megastructures: Kamikaze Suicide Bombers' - 15.00 uur

Toen de Amerikanen in 1944 de druk opvoerden, kozen de Japanners voor extreme middelen: vliegende bommen die door mensen worden bestuurd.

'Nazi Megastructures: Japan’s Death Railway' - 16.00 uur

Toen Japan in 1942 Birma bezette, was het leger aardig uitgedund. Bij de aanleg van de nieuwe bevoorradingsroute werden zo'n 200.000 slavenarbeiders ingezet waarvan de helft het niet overleefde.

'Unsinkable: Japan’s Lost Battleship' - 17.00 uur

24 oktober 1944: de grootste zeeslag ter wereld begint op de Filipijnen. De Japanse marine gokt op een overwinning tegen de Verenigde Staten om het tij van de Tweede Wereldoorlog te doen keren. Ze rekenen op een geheim wapen waar de Amerikanen niets van afweten: Musashi, het grootste slagschip dat ooit gebouwd werd. In zijn eerste grote gevecht wordt dit gigantische slagschip echter meteen naar de oceaanbodem gestuurd. Sindsdien wordt Musashi omhuld door mysterie. Amerikaanse en Japanse onderzoekers bundelen nu hun krachten om het mysterie te ontrafelen. Waarom zonk een 'onzinkbare' reus zo snel naar beneden?

'Inside World War 2' - episode 1, 2 & 3

Van 18.00 uur tot 21.00 uur zenden we drie afleveringen uit van 'Inside World War 2'. We starten met de vroege jaren, waar Hilter in 1933 de nazipartij toespreekt en zien we de Slag bij Midway in 1944. Vervolgens gaan we naar de periode van augustus 1942 tot september 1944, waarbij we de slag om Guadalcanal en operatie Market Garden belichten. We eindigen met de laatste jaren, van december 1944 met de slag om de Ardennen tot september 1945 met de overgave van Japan

'Apocalypse: The Second World War: The End of the Nightmare' - 21.00 uur

In de nadagen van de oorlog trekt het leger van Hitler zich terug voor de opmars van de geallieerden. Ondertussen gebruikt Amerika de atoombom om Japan op de knieën te dwingen.

'Nazi Megastructures: Japanese Super fortress' - 22.00 uur

Als de VS Japan aan het einde van de Tweede Wereldoorlog binnen dreigt te vallen, bereidt Japan zich voor op een confrontatie op eigen bodem. Ze zijn niet van plan zich zomaar over te geven.

Zondag 16 augustus

'Nazi Megastructures: Japan’s Island of Death' – 18.00 uur

September 1944. Na grote verliezen in de Stille Oceaan bouwen de Japanners een enorm verdedigingsstelsel op het eiland Peleliu. Duizenden Amerikanen sterven in een van de ergste veldslagen van WO II.

'Nazi Megastructures: Japan’s Warrior Code' – 19.00 uur

Juni 1944. De Japanners trekken zich terug over de Stille Oceaan. Op het eiland Saipan wacht hen een cruciale strijd. Als ze verliezen, komt Japan binnen het bereik van de B-29 bommenwerper.

'Buried Secrets of WW2: Pearl Harbour' - 20.30 uur

De aanval op Pearl Harbor veranderde de wereld. Nieuwe technologie laat de verborgen sporen van die aanval op het land en onder water zien.

'Apocalypse: The Second World War: The Turning Point' - 21.30 uur

Amerika neemt deel aan de oorlog op het moment dat de strijd gaande is in Zuidoost-Azië, Noord-Afrika en Rusland. Ondertussen beginnen de nazi's aan de Endlösung.