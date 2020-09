'My Pregnant Husband' op TLC

Myles en Precious zijn een transgender koppel en in verwachting van hun eerste kind. Dat betekent dat Myles als echtgenoot de baby draagt.

Het leidt soms tot vervelende momenten, omdat zijn dikke buik zijn trans-identiteit verraadt. Zo werd hij al eens staande gehouden bij een winkel, omdat ze dachten had hij gestolen kleren op zijn buik had verstopt. Grotere zorgen zijn er om de zwangerschap die niet helemaal zonder problemen verloopt en waarbij het wellicht tot een spannende premature bevalling zal leiden.

In de documentaire 'My Pregnant Husband' zien we ook transgender Ari die tevens in verwachting is. Hij is getrouwd met Caitlin die zelf ook best een kind zou willen, maar meer moeite had, gezien haar hogere leeftijd. Ze zijn blij dat Ari nu zwanger is en kunnen niet wachten om hun aanstaande kind in hun armen te sluiten. Dat is al bijna, want Ari is acht maanden zwanger. Tijd om ook hun nieuwe buren te vertellen over hun situatie. Zij weten immers nog niet dat Ari zwanger is noch dat hij transgender is.

Ari is nerveus om het gesprek aan te gaan. Voor Precious en Caitlin is het een bijzondere gewaarwording om moeder te worden zonder zelf het kind te hebben gedragen. Hoe kijken ze daar tegenaan en hoe is het voor hen om een zwangere echtgenoot te hebben?

'My Pregnant Husband', donderdag 3 september om 20.30 uur op TLC.