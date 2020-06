'MTV Unplugged', 'Made', 'Pimp My Ride' en andere klassiekers maken comeback op MTV

MTV keert terug naar het old school tijdperk van de zender! Op vrijdag 26 juni kijk je tijdens Flashback Friday 24 uur lang naar programma's als 'Pimp My Ride', 'Made', 'Punk'd', 'MTV Unplugged', 'Diary', 'Jackass', 'Room Raiders' en vele andere klassiekers.

Het initiatief wordt internationaal uitgerold in vrijwel alle landen waar de jongerenzender te zien is en richt zich voornamelijk op de programmering van MTV in de jaren 90 en 00. Daarnaast zijn de klassiekers vanaf 9 juli iedere donderdagavond om 20.30 uur te zien tijdens Throwback Thursday op MTV in Nederland en België.

Naast de terugkeer van enorm populaire tv-shows als 'Pimp My Ride', 'Punk'd' en 'Room Raiders', focust MTV zich tijdens Flashback Friday ook op de succesvolle muziekprogrammering van de zender. Zo is onder andere de legendarische MTV Unplugged sessie van Nirvana te zien, evenals de indrukwekkende aflevering van Diary waarin P!nk een kijkje in haar leven geeft. De muziekuren van de zender worden daarbij omgetoverd tot 'Best Of' momenten van voorgaande jaren, waardoor de kijker urenlang kan genieten van muziekvideo's van zijn of haar helden door de jaren heen.

Naast Flashback Friday zijn alle legendarische shows vanaf donderdag 9 juli wekelijks om 20.30 uur te zien tijdens een speciaal Throwback Thursday blok vol nostalgische momenten.

De volledige programmering van Flashback Friday vind je hier:

06:00 - Best Of 1990

07:00 - Best Of 1995

08:00 - Best Of 2000

09:00 - Diary: P!nk

09:25 - MTV Cribs: Tommy Lee, Ashton Kutcher, Seann William Scott

09:49 - Retro Cribs: Kim Kardashian, Rick Ross, Wilmer Valderrama

10:09 - MTV Cribs: Paulina Rubio, Lil Wayne, Steve Francis

10:35 - Friendzone marathon

11:56 - Made marathon

13:44 - Room Raiders marathon

15:06 - Pimp My Ride marathon

16:25 - Made marathon

18:15 - Punk'd - Jessica Alba, Wilmer Valderama, Tom Arnold, Ashton

18:43 - Punk'd - Jessica Biel. Jessica Simpson, Nick Lachey

19:04 - Pimp My Ride marathon

20:00 - Jackass marathon

20:57 - Retro Cribs - Usher, Rob & Big, Melissa Joan Hart

21:16 - MTV Cribs - Missy Elliott, Papa Roach, Downtown Julie Brown

21:40 - The Valleys - Moving To Cardiff

22:08 - The Valleys - Going At It

23:00 - MTV Unplugged - Nirvana: Unplugged

00:00 - MTV Unplugged - Pearl Jam: Unplugged

00:30 - Best Of 2005