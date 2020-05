MTV overloopt mogelijkheden om Video Music Awards toch te laten doorgaan

MTV is momenteel op zoek naar mogelijkheden om de Video Music Awards dit jaar toch te laten doorgaan. Normaal gezien vinden deze dit jaar plaats in Brooklyn, New York.

Maar door de coronacrisis bekijkt de zender momenteel mogelijke alternatieven.

Elk jaar aan het einde van de zomer vinden de Video Music Awards van MTV plaats. De gerespecteerde show voor de toekenning van prijzen in de popcultuur zou dit jaar normaal gezien eind augustus plaatsvinden in Brooklyn, New York. Maar door de coronacrisis is dit niet zo evident. De zender is daarom op zoek naar diverse scenario’s om de live-awardshow toch te laten doorgaan.

In overleg met overheidsinstanties, medische specialisten en andere belanghebbenden wordt er momenteel gewerkt aan verschillende alternatieven. Volgens de woordvoerder van MTV is de gezondheid van alle betrokkenen de hoogste prioriteit. Eén van de mogelijke scenario’s is om de awardshow zoals gewoonlijk, met live-optredens en een zaal vol fans, te houden. Echter zijn een show met virtuele optredens of een ceremonie zonder publiek ook mogelijke opties.

Vorig jaar waren Taylor Swift, Ariana Grande en Billie Eilish de grote winnaars van de Video Music Awards. Binnenkort kan er gestemd worden op de nominaties van 2020.

Bron: Het Laatste Nieuws