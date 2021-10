'Monster Garage' is terug op Discovery

'Monster Garage' is back! De legendarische autobouwer Jesse James keert terug naar zijn werkplaats om teams van ambitieuze monteurs uit te dagen om de meeste waanzinnige 'monster machines' te bouwen. De catch: ze hebben maar vijf dagen de tijd en mogen maar 5.000 dollar uitgeven aan onderdelen.

Het resultaat moet uiteindelijk wel de goedkeuring kunnen wegdragen van de levende legende die met de lancering van zijn 'Monster Garage' in 2002 de auto-industrie op zijn kop zette. Met dit nieuwe seizoen wordt het zo mogelijk nog gigantischer. Wat te denken van een Jaguar uit 1965 die wordt aangedreven door een pulserende straalmotor? Of een complete houtzaagmachine die verwerkt wordt in een Chevrolet! Jesse kijkt niet alleen toe bij deze krankzinnige builds, maar geeft ook bruikbaar advies. En hij mag uiteindelijk het leukste onderdeel voor zijn rekening nemen: de monster machine testen in de praktijk.

'Monster Garage', vanaf zaterdag 16 oktober t/m zaterdag 27 november om 21.30 uur te zien bij Discovery.