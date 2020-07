Matthias Schoenaerts is populair op Netflix

Foto: © Coopr/Netflix 2020

'The Old Guard', de nieuwe Netflix-film met onze landgenoot Matthias Schoenaerts, doet het verre van slecht. In België is het momenteel de best bekeken film en ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS wordt de film gesmaakt.

Charlize Theron, de tegenspeelster van Schoenaerts in de film, heeft dan ook niets dan complimenten. 'Matthias is een van de acteurs met wie ik al lang wilde samenwerken en deze ervaring beviel me uitstekend', laat ze weten. Ook critici zijn onder de indruk en noemen de film 'vers bloed in de superheldensector'.



Schoenaerts zelf laat op zijn Instagrampagina weten dat de film op één staat in 89 van de 93 landen die Netflix aanbieden.



Bron: Het Laatste Nieuws