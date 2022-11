'Mammals' nieuw te zien op Prime Video

In het zesdelige donker komische drama 'Mammals' komen onthullingen en geheimen aan het licht als de complexiteit van het moderne huwelijk en trouw wordt blootgelegd.

Wat gebeurt er in een wereld met acht miljard mensen nadat we 'de ware' hebben gevonden? Kunnen we trouw blijven aan de beloften die we nastreven als we tenslotte niet allemaal gewoon zoogdieren zijn?

'Mammals' volgt het verhaal van Jamie (James Corden), een chef-kok wiens wereld in elkaar stort wanneer hij schokkende geheimen ontdekt over zijn zwangere vrouw, Amandine (Melia Kreiling). Jamie gaat op jacht naar antwoorden met de hulp van zijn zwager Jeff (Colin Morgan). Door deze jacht worden ook de scheuren in Jeffs huwelijk met Jamie's zus Lue (Sally Hawkins) groter.

'Mammals', vanaf vrijdag 11 november te streamen op Prime Video.