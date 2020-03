'Making the Cut' vanaf 27 maart op Amazon Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2020

De Amazon Original Serie 'Making The Cut' onthult een eerste officiŽle blik op het aankomende seizoen. De serie wordt gepresenteerd en geproduceerd door Heidi Klum en Tim Gunn.

In 'Making the Cut' wordt een groep van twaalf getalenteerde ondernemers en ontwerpers gevolgd tijdens een fashion competitie. De serie krijgt tien afleveringen en is vanaf vrijdag 27 maart 2020 te zien op Prime Video, er gaan iedere week twee nieuwe afleveringen in première, met als hoogtepunt de finale op 24 april 2020.

De winnende looks die gecreëerd worden tijdens de serie worden direct in gelimiteerde aantallen online aangeboden in de 'Making the Cut' store op Amazon. Gedurende de serie worden degenen die 'make the cut' niet waarmaken uitgeschakeld en in de finale zal de winnende ontwerper één miljoen dollar ontvangen om te investeren in zijn of haar merk met daarnaast de mogelijkheid om een exclusieve fashion lijn te creëren die verkocht zal worden op Amazon.

De twaalf ontwerpers die mee doen aan 'Making the Cut' zullen de drie fashion hoofdsteden bezoeken, New York, Parijs en Tokio, daar krijgen zij uitdagingen en opdrachten die niet alleen hun ontwerpvaardigheden op de proef stellen, maar ook hun vermogen om een bedrijf te runnen. In de jury zitten een aantal bekende en invloedrijke mensen uit de modewereld, zij beoordelen de looks, ontwerpen en het inzicht in de fashion-industrie. Dit zijn onder andere Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld en Chiara Ferragni. De executive producers van de serie zijn Sara Rea, Page Feldman, Heidi Klum, Tim Gunn en Jennifer Love en de serie is geregisseerd door Ramy Romany en geproduceerd door Amazon Studios en SKR Productions.