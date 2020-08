'Love After Lockup' nieuw op TLC

Hoe is het om verliefd te worden op iemand die in de gevangenis zit? En hoe verloopt de relatie als diegene wordt vrijgelaten? In het nieuwe seizoen van 'Love After Lockup' worden weer een aantal stellen gevolgd die in deze situatie zitten.

Zoals Cheryl die verliefd werd op bankovervaller Josh die binnenkort na zes jaar gevangenschap vrijkomt. De relatie leidt tot onenigheid tussen Cheryl en haar zus die nota bene zelf in een gevangenis werkt. Ze schrikt als ze hoort dat Cheryl al 30.000 dollar aan Josh heeft besteed en is bang dat ze vooral wordt misbruikt.

Ontdaan zijn ook de zussen van Andrea, als ze vertelt dat ze trouwplannen heeft met de beruchte drugscrimineel Lamondre die na dertien jaar celstraf binnenkort vrijkomt. Andrea heeft haar relatie jarenlang geheimgehouden, maar biecht het nu aan haar zussen op tijdens een feestje. En dan is er ook nog militair Vincent die een relatie heeft opgebouwd met Amber die voor drugssmokkel vastzit. Ze hebben al bijna twee jaar schriftelijk contact en elkaar nog nooit fysiek ontmoet.

Hoe gaat dat als ze binnenkort vrijkomt? Beiden hebben het gevoel dat ze voor elkaar bestemd zijn, maar hoe is dat als ze elkaar in het echt zien?

'Love After Lockup', vanaf vrijdag 7 augustus om 22.30 uur op TLC.