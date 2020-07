Live MotoGP vanaf dit weekend bij Eurosport

Het MotoGP-seizoen gaat dit weekend eindelijk van start met de GP van Spanje op het circuit van Jerez. Kan Marc Marquez zijn wereldtitel verdedigen? Hij heeft de 'coronapauze' gebruikt om volledig te herstellen van zijn schouderblessure.

Wie zal zijn grootste uitdager zijn? Fabio Quartararo - de grote belofte in de MotoGP - wellicht? Of kan Valentino Rossi in zijn laatste seizoen bij het fabrieksteam van Yamaha nog een keer vlammen? En wat kunnen de Ducatis en Suzukis?

We kunnen speculeren, maar de echte antwoorden op deze vragen worden de komende maanden duidelijk, waarin de MotoGP weer helemaal terug is en te volgen op Eurosport.

De Moto3-, Moto2- en uiteraard de MotoGP-races zijn zondag live te zien, maar vanaf vrijdag en zaterdag kun je al terecht bij Eurosport voor de vrije trainingen en kwalificaties. Voor racefans die helemaal niets willen missen, zijn alle sessies in Jerez met bonusstreams en zonder onderbrekingen te volgen via de Eurosport Player. Het commentaar komt ook dit seizoen weer van Frank Weeink en Peter Bom bij de MotoGP en Diederick de Vries en Patrick van den Goorbergh bij de Moto2 en Moto3.

Het bomvolle programma voor het komende seizoen ziet er als volgt uit:

17-19 juli Spain Circuito de Jerez-Ángel Nieto

24-26 juli Andalucía Circuito de Jerez-Ángel Nieto

07-09 augustus Czech Republic Automotodrom Brno

14-16 augustus Austria Red Bull Ring-Spielberg

21-23 augustus Styria Red Bull Ring-Spielberg

11-13 september San Marino World Circuit Marco Simoncelli

18-20 september Emilia Romagna World Circuit Marco Simoncelli

25-27 september Catalunya Barcelona - Catalunya

09-11 oktober France Le Mans

16-18 oktober Aragón MotorLand Aragón

23-25 oktober Teruel MotorLand Aragón

06-08 november Europe Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

13-15 november Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana-Ricardo Tormo

Het uitzendschema voor de MotoGP van Spanje:

Vrijdag 17/07

08.55 uur | Moto3 - Free Practice 1

09.45 uur | MotoGP - Free Practice 1

10.45 uur | Moto2 - Free Practice 1

13.10 uur | Moto3 - Free Practice 2

14.00 uur | MotoGP - Free Practice 2

15.00 uur | Moto2 - Free Practice 2

Zaterdag 18/07

08.55 uur | Moto3 - Free Practice 3

09.45 uur | MotoGP - Free Practice 3

10.45 uur | Moto2 - Free Practice 3

12.30 uur | Moto3 - Kwalificaties

13.30 uur | MotoGP - Free Practice 4 & Kwalificaties

15.00 uur | Moto2 - Kwalificaties

Zondag 19/07

08.15 uur | Warm Ups

10.30 uur | Introductie

11.00 uur | Moto3 Race

12.00 uur | RW Racing team update

12.30 uur | Moto2 Race

13.15 uur | Voorbeschouwing MotoGP

14.00 uur | MotoGP Race