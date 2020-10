Little Mix host de MTV EMAs

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

MTV heeft bekendgemaakt dat de vrouwelijke popsterren van Little Mix de hosts zullen zijn van de '2020 MTV EMAs' die dit jaar wereldwijd worden uitgezonden op zondag 8 november.

Daarnaast treden de dames op met hun nieuwe track 'Sweet Melody' van het opkomende album 'Confetti'. Hongarije is aangekondigd als officiële partner van de globale muziekshow.

Little Mix heeft dit jaar vier MTV EMA nominaties te pakken voor 'Best Pop', 'Best Group', 'Best Virtual Live' en 'BEST UK & Ireland Act'. Naast het optreden van Little Mix, wat in Londen zal plaatsvinden, zullen ook onder andere Sam Smith, Maluma, Doja Cat, Zara Larsson en YUNGBLUD het podium betreden.

De MTV EMAs zullen dit jaar een onvergetelijke indruk achterlaten. De show wordt namelijk opgenomen vanaf verschillende locaties verspreid over de hele wereld, waaronder Londen en Hongarije, de officiële partner van dit jaar. Het twee uur durende spektakel wordt wereldwijd in 180 landen uitgezonden op zondag 8 november 2020.

Fans kunnen vanaf nu tot en met 2 november stemmen via mtvema.com. Lady Gaga, BTS en Justin Bieber maken de meeste kans om met een award naar huis te gaan.

Bilal Wahib, Davina Michelle, Emma Heesters, Suzan & Freek en Tabitha strijden voor de Best Dutch Act award. Voor de Best Belgian Act award zijn Angèle, blackwave., IBE, Lost Frequencies en OT genomineerd.

De rest van de optredende artiesten worden binnenkort bekendgemaakt.