Lady Gaga, Justin Bieber en BTS grootste kanshebbers tijdens de 'MTV EMAs'

MTV heeft alle genomineerden bekendgemaakt voor de '2020 MTV EMAs'. Lady Gaga maakt met maar liefst zeven nominaties, waaronder voor 'Best Artist', 'Best Pop', 'Best Video', 'Best Song' en 'Best Collaboration', de meeste kans op een award.

BTS en Justin Bieber volgen daarna met ieder vijf nominaties. Zij strijden onder meer tegen elkaar in categorieën als 'Biggest Fans' en 'Best Pop'. Angèle, blackwave., IBE, Lost Frequencies en OT zijn dit jaar genomineerd voor de Best Belgian Act award. Stemmen kan vanaf nu via mtvema.com.

'De genomineerden in de categorie Best Belgian Act hebben ons allemaal dit jaar laten zien hoe zij met hun eigen, sterke persoonlijkheid en repertoire, ondanks de bijzondere tijden, zeer relevant en zichtbaar zijn gebleven binnen de doelgroep. Deze selectie is een fantastische mix van gevestigde en opkomende namen binnen meerdere genres die wij zeker tot een paar van de beste Belgische artiesten van het moment mogen rekenen', vertelt Chereen Gayadin, Director Talent & Music ViacomCBS Benelux.

Naast de bekende categorieën zijn er dit jaar drie nieuwe awards in het leven geroepen. Artiesten maken dit jaar ook kans op een felbegeerd beeldje in de categorieën 'Best Latin', 'Video for Good' en 'Best Virtual Live'.

Tijdens deze 27e editie van de MTV EMAs kunnen fans vanuit huis weer rekenen op optredens van 's werelds populairste artiesten. Meer informatie over de optredende artiesten en presentatoren wordt binnenkort bekendgemaakt.

'Tijdens de MTV EMAs brengen wij de unieke verbintenis tussen artiesten en hun fans tot leven en bieden wij al 27 edities lang een platform aan bestaand en opkomend talent. Na vele succesvolle jaren ben ik ervan overtuigd dat wij ook dit jaar, ondanks de onzekere tijd waarin we leven, een onvergetelijke, unieke en veilige show zullen neerzetten en iedereen wereldwijd de kans geven om een stapje dichterbij hun favoriete idolen te mogen komen. Ik kijk enorm uit naar de bijzondere show vol verrassingen op 8 november en ben ook zeer benieuwd wie de fans dit jaar tot de Best Dutch Act zullen benoemen', aldus Maurice Hols, Executive Vice President & General Manager ViacomCBS Northern Europe.

De twee uur durende show wordt wereldwijd in 180 landen uitgezonden op zondag 8 november 2020. Fans kunnen vanaf nu tot en met 2 november stemmen via mtvema.com.

COMPLETE LIST – 2020 MTV EMA NOMINEES

Best Video

Billie Eilish – everything i wanted

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DJ Khaled – POPSTAR ft Drake

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Taylor Swift – The Man

The Weeknd – Blinding LightsBest Artist

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Lady Gaga

Miley Cyrus

The Weeknd

Best Song

BTS – Dynamite

DaBaby – Rockstar ft Roddy Ricch

Dua Lipa – Don’t Start Now

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Roddy Ricch – The Box

The Weeknd – Blinding Lights

Best Collaboration

BLACKPINK, Selena Gomez – Ice Cream

Cardi B – WAP ft Megan Thee Stallion

DaBaby – Rockstar ft. Roddy Ricch

Justin Bieber – Intentions ft Quavo

Karol G – Tusa ft Nicki Minaj

Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me

Sam Smith, Demi Lovato – I’m Ready

Best Pop

BTS

Dua Lipa

Harry Styles

Justin Bieber

Katy Perry

Lady Gaga

Little Mix

Best Group

5 Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

Best New

BENEE

DaBaby

Doja Cat

Jack Harlow

Roddy Ricch

YUNGBLUD

Biggest Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Best Latin

Anuel AA

Bad Bunny

J Balvin

Karol G

Maluma

Ozuna

Best Rock

Coldplay

Green Day

Liam Gallagher

Pearl Jam

Tame Impala

The Killers

Best Hip Hop

Cardi B

DaBaby

Drake

Eminem

Megan Thee Stallion

Roddy Ricch

Travis Scott

Best Electronic

Calvin Harris

David Guetta

Kygo

Marshmello

Martin Garrix

The Chainsmokers

Best Alternative

blackbear

FKA twigs

Hayley Williams

Machine Gun Kelly

The 1975

twenty one pilots

Video for Good

Anderson .Paak – Lockdown

David Guetta & Sia – Let’s love

Demi Lovato - I Love Me

H.E.R. – I Can’t Breathe

Jorja Smith – By Any Means

Lil Baby – The Bigger Picture

Best Push

AJ Mitchell

Ashnikko

BENEE

Brockhampton

Conan Gray

Doja Cat

Georgia

Jack Harlow

Lil Tecca

Tate McRae

Wallows

YUNGBLUD

Best Virtual Live

BTS – Map Of The Soul Concert Live Stream

J Balvin – Behind The Colores Live Experience

Katy Perry @ Tomorrow Land – Around The World

Little Mix – UNCancelled

Maluma – Papi Juancho Live

Post Malone - Nirvana Tribute

Best Belgian Act

Angèle

blackwave.

IBE

Lost Frequencies

OT

Best Dutch Act

Bilal Wahib

Davina Michelle

Emma Heesters

Suzan & Freek

