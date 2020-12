Laatste namen voor 'Comedy Central: Kater van 2020' zijn bekend!

Foto: Comedy Central - © ViacomCBS 2020

Dat de 'Comedy Central: Kater van 2020' een show wordt die je echt niet mag missen, bevestigt Comedy Central vandaag weer met de bekendmaking van de allerlaatste deelnemers.

Nienke Plas en Resley Stjeward, de mannen van De Jeugd van Tegenwoordig en Jeroen Kijk in de Vegte maken de lijst met namen voor de comedyshow compleet. De 'Comedy Central: Kater van 2020' is op vrijdag 1 januari om 20:00 uur te zien op Comedy Central in Nederland en België.

Presentatrice, youtuber en actrice Nienke Plas zal in de show samen met haar man Resley Stjeward terugblikken op een paar hilarische momenten uit 2020. Daarnaast zijn de mannen van de Jeugd van Tegenwoordig te zien. Willie Wartaal, Faberyayo en Vjeze Fur zullen met hun sketch gegarandeerd voor ongecensureerde comedy zorgen. Presentator, radio-dj en de Mol van 2020 Jeroen Kijk in de Vegte maakt de lijst met namen voor de 'Comedy Central: Kater van 2020' compleet. Jeroen zal er samen met alle andere deelnemers voor zorgen dat de kijkers op nieuwjaarsdag ongetwijfeld van hun kater afkomen en 2020 voorgoed achter zich laten.

De 'Comedy Central: Kater van 2020' is op vrijdag 1 januari om 20:00 uur te zien op Comedy Central in Nederland en België. Kijkers kunnen tijdens de show genieten van sketches met onder andere Gerard Joling, Karin Bloemen, Famke Louise, Tygo Gernandt, Bastiaan & Tooske Ragas, Peter Pannekoek, Ruben van der Meer, Horace Cohen, Nienke Plas en Resley Stjeward, De Jeugd van Tegenwoordig en Jeroen Kijk in de Vegte, evenals scenes met comedians Jörgen Raymann, Jeroom Snelders, Soundos El Ahmadi, Alex Ploeg en Rayen Panday.

In aanloop naar de show zendt Comedy Central iedere maandag- en vrijdagavond een Roast uit van onder andere Giel Beelen, James Franco, Donald Trump, Ali B, Alec Baldwin en Bruce Willis. Daarnaast kan je iedere donderdagmiddag op het Youtube-kanaal van Comedy Central onder leiding van Mert Ugurdiken genieten van de hardste, goorste en meest hilarische Roast-momenten van de afgelopen vier jaar in 'Toen was The Roast heel gewoon!'.

Over de 'Comedy Central: Kater van 2020'

In de 'Comedy Central: Kater van 2020' blikken vijf comedians uit Nederland en België terug op alle grootse, dramatische en herkenbare gebeurtenissen van het afgelopen jaar. De hilarische scènes worden afgewisseld met een serie sketches uitgevoerd door een flink aantal BN’ers die ons op een geestige, vlijmscherpe en soms inktzwarte manier meenemen in hun persoonlijke kater van 2020. Het jaar waarin het leven voor werkelijk iedereen totaal overhoop werd gegooid, biedt nou eenmaal voldoende munitie voor ijzersterke comedy.

De 'Comedy Central: Kater van 2020' wordt geproduceerd door Rabbit Media, in opdracht van Comedy Central.