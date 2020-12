'La Casa de Papel' gaat naar Korea

Foto: © Netflix 2020

De bijzondere bewerking van 'La Casa de Papel' speelt zich af op het Koreaanse schiereiland en wordt geregisseerd door Kim Hong-sun, bekend van de productie van tv-drama's als 'The Guest', 'Voice' en 'Black'.

Ryu Yong-jae en zijn team, die onder meer de Netflix original serie 'My Holo Love' en tvN-serie 'Psychopath Diary' op hun naam hebben staan, zijn de scenarioschrijvers van de serie. De productie is een samenwerking tussen BH Entertainment en Contents Zium.

Alex Pina, Creator en Executive Producer van 'La Casa de Papel', zegt: 'Koreaanse makers hebben jarenlang hun eigen taal en audiovisuele cultuur ontwikkeld. Net als onze serie zijn ze erin geslaagd culturele grenzen te overschrijden en bekend te worden bij duizenden kijkers, vooral jongeren, over de hele wereld. Ik vind het daarom fantastisch dat de Koreaanse makers La casa de papel aantrekkelijk vinden om een bewerking van te maken. Het feit dat de serie zich afspeelt op het Koreaanse schiereiland is bovendien een mijlpaal waar ik erg blij mee ben.'

Sinds deel 1 van de serie in 2017 in première ging, houdt de overval van 'La Casa de Papel' de wereld in z’n greep. In april 2020 kwam alweer het vierde deel uit van de Spaanstalige serie. Een maand later hadden al meer dan 65 miljoen huishoudens de afleveringen uit dit deel gezien. Het vijfde en tevens laatste deel van 'La Casa de Papel' is momenteel in productie.

De internationale populariteit van de Spaanse serie 'La Casa de Papel', bewijst dat films en series met verschillende talen en culturen op grote schaal door Netflix kunnen worden verspreid en geliefd zijn bij een wereldwijd publiek. Netflix verwacht dat met de productie van de 12 afleveringen van de Koreaanse bewerking de vertrouwde verhaallijn een nieuw leven krijgt en het materiaal opnieuw een wereldwijd publiek zal bereiken.