Knallende start van 2021 met BBC First

De premières van 'The Sister', 'Miss Scarlet and the Duke', 'Pure' en 'Bodyguard' staan op de line up van BBC First voor januari, en ook 'Home' seizoen 2 en Agatha Christie's 'Marple' seizoen 4 staan op de planning.

BBC First, de best bekeken buitenlandse dramazender in de Benelux, beschikbaar in het basispakket van Telenet en het Enterainment pakket van Proximus, zorgt voor een knallende start van het nieuwe jaar. Na een gezellig einde van 2020, start BBC First 2021 met maar liefst vier premières en twee nieuwe seizoenen op de planning.

We tellen zo onder andere af naar de première van 'The Sister', een vierdelige thrillerserie geschreven door Neil Cross ('Luther', 'Hard Sun', 'Mama', 'Crossbones'). Een spannende serie over hoe gevaarlijk donkere geheimen kunnen zijn, zeker wanneer ze aan het licht komen.

Naast de spannende leugens uit 'The Sister' zorgt BBC First in januari voor nog extra mysteries met de première van 'Miss Scarlet and the Duke'. We keren terug naar het Victoriaans tijdperk waarin Eliza Scarlet (Kate Phillips; 'Wolf Hall', 'Peaky Blinders') doorbreekt als allereerste vrouwelijke detectieve. Heel wat historische details, boeiende personages en spannende mystries maken van 'Miss Scarlet and The Duke' je nieuwe favoriete detectieve-drama.

Met de première van 'Pure' gaat BBC First een hele andere toer op. Een komische dramaserie die de impact van een dwangstoornis (ook wel OCD genoemd) op een ludieke manier in beeld brengt. Met deze serie snijdt BBC First een nieuw taboe aan en maakt het de aandoening bespreekbaar. Zonder flauw te worden geeft de serie een eerlijke kijk in het leven van iemand die kampt met OCD of Pure O, zoals het in de serie wordt genoemd.

In januari kijken we ook nog uit naar de première van 'Bodyguard' op BBC First; een zenuwslopende Britse serie. Met deze serie houdt schrijver Jed Mercurio ('Line of Duty', 'Bodies') je in volle spanning van de eerste aflevering tot en met de laatste.

BBC First verwent haar kijkers in januari ook met het tweede seizoen van 'Home'. Een komische britse serie, geschreven door Rufus Jones (W1A) die de uitdagingen van een asielzoeker uit Syrië vertaalt in een mooi en komische verhaal, zonder politiek standpunt in te nemen.

Ten slotte, kunnen liefhebbers van Agatha Christie's 'Marple' ook al beginnen uitkijken naar het vierde seizoen van de dramaserie waarin Julia McKenzie ('Notes on a Scandal', 'Bright Young Things') haar Miss Jane Marple jas nog eens aantrekt om nieuwe moordzaken op te lossen zoals alleen zij dat kan.

'The Sister' gaat in première op BBC First vanaf 20 januari 2021 om 22.00 uur

Hoewel Nathan (Russell Trovey; 'Years and Years', 'The Lover', 'The Collection') alles heeft om gelukkig te zijn – een prachtige vrouw, een warme thuis en een stabiele carrière – knaagt er iets. Een donker geheim over een traumatische nacht uit het verleden blijft hem achtervolgen. Wanneer Bob (award-winnende acteur Bertie Carvel; 'Doctor Foster', 'Baghdad Central', 'The Pale Horse'), een oude bekende, opnieuw in het beeld verschijnt met schokkend nieuws, dreigt Nathan’s wereld uit elkaar te vallen. Geheimen komen aan het licht en Nathan vreest dat alles waar hij al die jaren voor heeft gevochten voor zichzelf én zijn familie, vernietigd wordt. Hoe ver zal Nathan gaan om zijn geheimen te bewaren en te redden wat er te redden valt?

'Miss Scarlet and The Duke' gaat in première op BBC First vanaf 21 januari om 21.00 uur

Wanneer Eliza Scarlet’s (Kate Phillips) vader sterft, laat hij bitterweinig achter en belandt ze in een armoedige situatie. Ze blijft echter niet bij de pakken zitten en besluit het detectievebureau van haar vader over te nemen om verder te runnen. Een moedige beslissing die getuigt van veel lef. Ze is zo namelijk de allereerste vrouwelijke detectieve in het Victoriaanse Londen en moet zo heel wat kritiek en oneerlijke praktijken van haar afschuiven. Om haar mannetje te kunnen staan, zoekt ze een mannelijke partner. Die vindt ze in de norse rokkenjager detective William Wellington, die bekend staat als de Duke (Stuart Martin; 'Babylon', 'Jamestown').

'Pure' gaat in première op BBC First vanaf 22 januari om 22.00 uur

De boeiende, fictieve serie met realistisch kantje, 'Pure', vertelt het verhaal van Marnie (Charly Clive) die aan OCD lijdt. De geest van de vierentwintigjarige wordt voortdurend overvallen met (ongepaste) opdringerige gedachten, die ze bij niemand kwijt kan. Haar obsessies vertalen zich in opdringerige seksuele gedachten, en de dwangneuroses zorgen voor ongeziene mentale rituelen die haar dagelijks leven ingrijpend beïnvloeden. Haar gedachten brengen haar te pas en te onpas in ongemakkelijke, maar tegelijkertijd hilarische situaties. Ooit al op een bus gezeten vol met naakte mensen? Dat is voor Marnie dagelijkse kost – althans in haar gedachten!

Wanneer Marnie de constante seksuele gedachten niet meer aankan, pakt ze een tas en stapt ze zonder plan op de bus richting Londen. Tijdens de zoektocht naar zichzelf, leert Marnie heel wat nieuwe vrienden kennen met elk zijn of haar persoonlijke, genante of ingewikkelde problemen. Ze beseft al snel dat ze toch niet zo alleen is met gekke en genante gedachten. Hoe slaagt Marnie erin om haar constante seksuele gedachten onder controle te houden?

'Bodyguard' gaat in première op BBC First vanaf 3 januari om 21.00 uur

David Budd (Richard Madden; 'Game of Thrones', 'Bastille Day', 'Cinderella') weet per toeval een terroristische aanslag te voorkomen. Als beloning krijgt hij promotie: hij wordt aangewezen als belangrijkste lijfwacht van de minister van Binnenlandse Zaken, Julia Montague (Keeley Hawes; 'Line of Duty', 'Honour'). Budd is het echter oneens met alles waar Montague voor staat en raakt verstrikt in een conflict met zichzelf; kun je iemand ten volle beschermen terwijl je het tot in het diepst van je ziel met die persoon oneens bent?

'Home' seizoen 2 is te zien op BBC First vanaf 1 januari om 22.00 uur

In het eerste seizoen zien we hoe de Syrische vluchteling Sami (Youssef Kerkour) Groot-Brittannië binnenkwam en zo terechtkwam bij het gezin van Peter (Rufus Jones; 'W1A', 'Inside No.9', 'Camping', 'Hunderby') en Katy (Rebekah Staton: 'Happy-Go-Lucky', 'Pulling'). In afwachting van de behandeling van zijn asielaanvraag, leerde Sami wat een echte thuis is en leerde hij heel wat over zichzelf én zijn familie bij.

In het tweede seizoen van de komische serie zijn we ondertussen acht maanden verder en zit Sami nog steeds in het wachtproces. Slaagt Sami voor het interview en kan hij in Groot-Brittannië blijven?

'Agatha Christie's Marple' seizoen 4 is te zien op BBC First vanaf 5 januari om 20.00 uur

Met 'Agatha Christie's Marple' brengt BBC First de misdaadromans en korte verhalen van Agatha Christie tot leven op je scherm. De serie vertelt de avonturen van Miss Jane Marple (Julia McKenzie), een oude vrijster die in het rustige dorpje St. Mary Mead woont. Tijdens haar vele bezoeken aan vrienden en familieleden in andere dorpen stuit Miss Marple vaak op mysterieuze moorden die ze mee helpt oplossen met haar ongeëvenaarde observatievermogen. Hoewel de politie soms aarzelt om de hulp van Miss Marple te accepteren, slagen ze er wel telkens in om samen met Miss Marple de mysterieuze moordzaken op te lossen. Slagen ze er in het vierde seizoen ook weer in om de handen in elkaar te slaan en moordzaken op te lossen?

Benieuwd wat er nog meer te zien is op BBC First? In januari kan je ook volgende series blijven volgen:

'Talking Heads', elke woensdag en donderdag om 22.00 uur tot 14 januari