Kijk zondag 'Mystery At Blind Frog Ranch' op Discovery

zaterdag 27 december 2025

Duane en Chad Ollinger keren terug naar hun mysterieuze ranch in het hart van Utah waar naar schatting drie miljard dollar aan goud verborgen ligt. Volgens de legende zou het daar vijfhonderd jaar geleden zijn verstopt door de broer van de Azteekse koning Montezuma toen die aangevallen werd door de Spaanse overheersers.

Aangenomen wordt dat de schat verborgen ligt in een van de vele gangenstelsels onder het gebied. Met behulp van geavanceerde scans, duikexpedities en riskante boringen proberen de Ollingers nu echt deze legendarische schat te vinden. Duane gaat hiervoor ook op bezoek bij een archeoloog in Mexico die gespecialiseerd is in dit soort eeuwenoude gangenstelsels.


Ondertussen kampt zoon Chad in Utah met problemen van andere orde: claim jumpers. Tijdens een rondgang op het immense terrein treft hij meerdere illegale mijnschachten aan die door indringers zijn gegraven. En dan zijn er nog de mysterieuze krachten van het vervloekte gebied zelf die de zoektocht in de weg zitten. Onverklaarbare verschijnselen, storingen in apparatuur en vreemde lichtflitsen doen vermoeden dat Blind Frog Ranch meer verbergt dan alleen goud. Mogelijk zelfs een meteoriet die weleens de bron zou kunnen zijn van alle negatieve energie.

'Mystery At Blind Frog Ranch', vanaf zondag 28 december om 21.30 uur op Discovery.


'Kerst met de familie Meiland' (SBS6)

De jaarlijkse kerstreis is voor de familie Meiland een traditie waar het hele gezin naar uitkijkt. Martien, Erica, Maxime en Montana pakken hun koffers om dit keer naar het magische IJsland te reizen en daar het IJslandse kerstfeest Jól te vieren. De familie bezoekt o.m. de hoofdstad Reykjavik en de Golden Circle en ze vliegen naar het noorden om de meest afgelegen kerstwinkel van de wereld te bezoeken.

'Kerst met de familie Meiland', om 20.30 uur op Play.

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 21:30
    Vrede op aarde
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:00
    Fallen
    01:44
    Het weer (laat)
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:25
    The Nutcracker and the Four Realms
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:00
    WK Darts 2026
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:25
    Bad Neighbours
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:45
    Caught on Dashcam
    07:00
    Willy
  • 20:35
    Once Upon a Main Street
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:10
    Keeping Up Appearances
    01:50
    Geen uitzending
  • 21:25
    Stukken van mensen Kerstspecial 2023
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:15
    NCIS
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    The Godfather, Part II
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:35
    Jingle Bell Run
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:30
    Holly Jolly Homicides
    06:35
    Cold Case
  • 21:29
    City Reports
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:33
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Bon Appetit
    06:20
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 21:00
    Ripper Street
    01:20
    Midsomer Murders
  • 21:00
    Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
    06:10
    Below Deck Mediterranean
  • 21:20
    Frans & Mariska, Stellen op de Proef
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 21:30
    Nieuwsuur
    08:00
    Petrus in het land
  • 20:25
    Luizenmoeder - De film
    06:00
    Wordt aangekondigd