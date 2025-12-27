Kijk zondag 'Mystery At Blind Frog Ranch' op Discovery

Duane en Chad Ollinger keren terug naar hun mysterieuze ranch in het hart van Utah waar naar schatting drie miljard dollar aan goud verborgen ligt. Volgens de legende zou het daar vijfhonderd jaar geleden zijn verstopt door de broer van de Azteekse koning Montezuma toen die aangevallen werd door de Spaanse overheersers.

Aangenomen wordt dat de schat verborgen ligt in een van de vele gangenstelsels onder het gebied. Met behulp van geavanceerde scans, duikexpedities en riskante boringen proberen de Ollingers nu echt deze legendarische schat te vinden. Duane gaat hiervoor ook op bezoek bij een archeoloog in Mexico die gespecialiseerd is in dit soort eeuwenoude gangenstelsels.

Ondertussen kampt zoon Chad in Utah met problemen van andere orde: claim jumpers. Tijdens een rondgang op het immense terrein treft hij meerdere illegale mijnschachten aan die door indringers zijn gegraven. En dan zijn er nog de mysterieuze krachten van het vervloekte gebied zelf die de zoektocht in de weg zitten. Onverklaarbare verschijnselen, storingen in apparatuur en vreemde lichtflitsen doen vermoeden dat Blind Frog Ranch meer verbergt dan alleen goud. Mogelijk zelfs een meteoriet die weleens de bron zou kunnen zijn van alle negatieve energie.

'Mystery At Blind Frog Ranch', vanaf zondag 28 december om 21.30 uur op Discovery.