Kijk 'Vinnie Jones In The Country' op Discovery

Acteur en voormalig voetballer Vinnie Jones wil de boerderij op zijn landgoed in West-Sussex ombouwen tot een paradijs waar gasten kunnen verblijven, maar waar ook de natuur weer voorrang krijgt.

Het is zijn manier om om te gaan met het verlies van zijn vrouw die vier jaar geleden overleed aan kanker. 'Bezig blijven is therapie', zegt hij in de eerste aflevering van de leuke serie 'Vinnie Jones In The Country', al besteedt hij het meeste werk wel uit aan zijn zelfbenoemde ‘crazy gang’. Zo kan hij niet zonder zijn goede vriend Wobly als hoofdaannemer en niet zonder Emma als zijn PA. Die worden af en toe wel gek van de impulsieve beslissingen van Jones, bijvoorbeeld als hij ineens het plan heeft om egels te redden op het landgoed. Dus mag Emma op zoek naar ‘egelvoer’ en worden er wildcamera’s opgehangen om de bewegingen van egels vast te leggen. Maar zijn er eigenlijk wel egels op zijn terrein? Zo nee, dan importeert hij ze toch gewoon. Dat is Vinnie Jones, iemand die niet te stoppen is. Een beetje zoals hij ooit voetballer was.

'Vinnie Jones In The Country', vanaf zaterdag 20 juli om 21.30 uur op Discovery.