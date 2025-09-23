Kijk vanaf woensdag naar 'Road Rage' op Discovery

Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
dinsdag 23 september 2025

Iedereen heeft vast weleens een boze automobilist meegemaakt die zich niet van zijn meest vriendelijke kant liet zien. Maar de bestuurders in 'Road Rage' maken het wel erg bont.

Wat te denken van de chauffeur in Californië die na een lichte botsing finaal door het lint gaat en elke auto ramt die hij daarna tegenkomt. Dankzij bewakingscamera’s en filmende voorbijgangers kunnen we deze bizarre beelden nu terugzien. Zo filmde een groep scholieren in een schoolbus helemaal een opmerkelijk voorval: een automobilist had een plastic flesje op zijn auto gekregen waardoor hij zo kwaad werd dat hij op de rijdende bus klom om die tot stoppen te dwingen. Dat het ronduit gevaarlijk kan worden als bestuurders mot met elkaar krijgen, merkte een man in Florida die filmde hoe een vrouw met een pistool achter een ander aan ging en zelfs schoot. Gelukkig kan iedereen het nog navertellen, maar het niets verhullende 'Road Rage' laat wel zien dat agressie in het verkeer soms flink uit de hand kan lopen.


'Road Rage', vanaf woensdag 24 september om 21.30 uur op Discovery.


Kristel Verbeke met 'Zorgen voor Mama'

Amber heeft Kristel en Fatih na haar gedwongen opname gevraagd om de hulp voort te zetten. Ze heeft een medisch dossier nodig bij de huisarts, om vervolgens haar steunaanvraag bij de FOD te kunnen indienen. Deborah gaat met An naar de sociale huisvestingsmaatschappij om de problemen omtrent de huur en diverse mankementen in het appartement te bespreken. Ze krijgt ook nieuws van de schuldbemiddelaar van de collectieve van Tommy, en probeert An te helpen met haar financiën. Joost vindt het tijd om voor Wendy extra hulp in te schakelen. Hij wil dringende steun aanvragen bij het OCMW, en Fatih om hulp vragen in verband met tienerdochter Davina.

'Zorgen voor Mama', om 20.45 uur op VRT 1.

