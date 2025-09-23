Kijk vanaf woensdag naar 'Road Rage' op Discovery

Iedereen heeft vast weleens een boze automobilist meegemaakt die zich niet van zijn meest vriendelijke kant liet zien. Maar de bestuurders in 'Road Rage' maken het wel erg bont.

Wat te denken van de chauffeur in Californië die na een lichte botsing finaal door het lint gaat en elke auto ramt die hij daarna tegenkomt. Dankzij bewakingscamera’s en filmende voorbijgangers kunnen we deze bizarre beelden nu terugzien. Zo filmde een groep scholieren in een schoolbus helemaal een opmerkelijk voorval: een automobilist had een plastic flesje op zijn auto gekregen waardoor hij zo kwaad werd dat hij op de rijdende bus klom om die tot stoppen te dwingen. Dat het ronduit gevaarlijk kan worden als bestuurders mot met elkaar krijgen, merkte een man in Florida die filmde hoe een vrouw met een pistool achter een ander aan ging en zelfs schoot. Gelukkig kan iedereen het nog navertellen, maar het niets verhullende 'Road Rage' laat wel zien dat agressie in het verkeer soms flink uit de hand kan lopen.

'Road Rage', vanaf woensdag 24 september om 21.30 uur op Discovery.