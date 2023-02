Kijk naar 'Abandoned Engineering' op Discovery

Als muren konden praten, zouden veel gebouwen de meest bijzondere verhalen te vertellen hebben. Vooral de bouwwerken uit 'Abandoned Engineering', het programma dat oude vervallen huizen, fabrieken, constructies en zelfs steden onder de aandacht brengt en hun opvallende geschiedenis vertelt.

Zoals het opmerkelijke verhaal van het platform voor de kust van Engeland dat in de oorlog gebouwd werd om de vaarwegen te beschermen, maar in de jaren zestig door een radiopiraat geënterd werd en omgetoverd tot de onafhankelijke vrijstaat ‘Sealand’. Maar het zijn niet altijd glorieuze verhalen die schuilen achter de vervallen gebouwen.

Uitermate tragisch is de geschiedenis van het Franse spookstadje Oradour-sur-Glane met zijn ruïnes en uitgebrande kerk. Ze zijn het gevolg van een vreselijke wraakactie door SS-troepen in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog. De burgemeester van het gebied – die zelf vijf familieleden verloor in het bloedbad – vertelt in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen van Abandoned Engineering waarom het zo belangrijk is om juist deze vervallen stad te behouden 'Als het landschap verdwijnt, verdwijnt ook de herinnering.'

