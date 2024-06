Kijk 'My 600Lb Life: Where Are They Now' op TLC

In de afgelopen vijftien jaar werden in het programma 'My 600Lb Life' maar liefst 135 personen met extreem overgewicht geholpen door een bariatrische operatie.

Het was hun allerlaatste hoop om hun leven weer terug te kunnen krijgen. De wetenschap zegt helaas dat minder dan vijf procent van deze patiënten op hun streefgewicht blijft, de rest valt terug in oude eetpatronen. In 'My 600Lb Life: Where Are They Now' volgen we een aantal deelnemers aan het programma over een langere periode.

Hoe gaat het met ze na de operatie? Kunnen zij hun eetverslaving blijvend onder controle houden? Dat dit zelfs binnen één huishouden kan verschillen, is te zien bij het verhaal van Nathan en Amber in de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen. Nathan woog maar liefst 275 kilogram en was afhankelijk van de zorg van Amber die zelf eigenlijk ook te zwaar was, nadat ze al eens een bariatrische ingreep had gehad. Als ze Dr. Nowzaradan bezoeken, stelt hij voor dat niet alleen Nathan aan zijn gewicht gaat werken, maar ook Amber. Samen kunnen ze elkaar zo stimuleren. Waar Nathan grote sprongen maakt, blijft Amber worstelen met haar gewicht. Kunnen ze beiden hun strijd tegen overgewicht winnen?

'My 600Lb Life: Where Are They Now', vanaf maandag 24 juni om 20.30 uur op TLC.