Kijk donderdag live de 'MTV VMAs 2024'

De MTV Video Music Awards, het meest toonaangevende muziekevenement van dit jaar, wordt live uitgezonden in meer dan 150 landen en zal de USB Arena in New York doen oplichten.

In de vroege uren van donderdag 12 september kunnen Nederlandse kijkers de VMAs live en exclusief volgen op MTV Nederland. De pre-show en rode loper beginnen om 00.30 uur, de liveshow begint om 02.00 uur. Herhalingen van de pre-show en rode loper worden op donderdag 12 september op MTV uitgezonden om 18.50 uur. Herhalingen van de liveshow kan je op MTV bekijken om 10.50 uur en om 20.15 uur. Op Comedy Central kan je de herhaling van de liveshow bekijken om 19.00 uur en om 22.00 uur op Paramount Network.

Taylor Swift, genomineerd voor 12 awards in totaal, is ook dit jaar genomineerd voor 'Video of the Year'. Als ze wint, is ze de eerste artiest ooit die 5 keer in totaal en drie jaar op een rij de award voor 'Video of the Year' won. Taylor Swift wordt op de voet gevolgd door Post Malone (11), Eminem (8), Ariana Grande, Megan Thee Stallion Sabrina Carpenter en SZA (elk 7); Benson Boone, Billie Eilish, Chappell Roan, Charli xcx, GloRilla, LISA, Olivia Rodrigo + Teddy Swims (elk 4).

Rap-icoon Eminem zal de liveshow van de 2024 VMAs openen om 02.00 uur. De 15-voudige Grammy-winnaar en een van de bestverkopende muzikanten van de 21e eeuw zal fans trakteren op het eerste tv-optreden van zijn onlangs uitgebrachte 12e studioalbum 'The Death of Slim Shady'. Eminem is 8 keer genomineerd, maar één overwinning is genoeg om zijn status als de meest gevierde mannelijke artiest in de geschiedenis van de show te bevestigen.

Andere uitzonderlijke artiesten die de optredens in de USB Arena in New York ongetwijfeld spectaculair zullen maken zijn: Katy Perry, Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro, Sabrina Carpenter, Anitta, Karol G, LL Cool J en Shawn Mendes.

Om het evenement nog specialer te maken, zal popster Katy Perry worden erkend met de prestigieuze 'Video Vanguard Award”' Katy Perry is uitgegroeid tot een icoon in de popcultuur en heeft indrukwekkende cijfers behaald in haar carrière, waaronder 115 miljard streams en meer dan 27 miljard weergaven op verschillende platforms. Ook heeft ze wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. Katy Perry is een van de vijf artiesten van de RIAA (Recording Industry Association of America) die de ‘100 Million Certified Songs’-club heeft bereikt. Daarnaast heeft ze zes singles en één album met de felbegeerde ‘Diamond’-certificering.