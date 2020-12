Kickbokser Nieky Holzken in 'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters'

In de aflevering van vrijdag 18 december onthult Ricardo de shockerende waarheid achter zijn tattoo aan Dennis Weening, Bella Hay en tattoo-experts Robert Aalbers, Hans Pasztjerik en Kristel Met.

Ricardo heeft de naam van zijn kind op zijn onderarm laten tatoeëren, maar na 1,5 jaar kwam hij erachter dat het kind niet van hem was! Door de tattoo te laten coveren hoopt Ricardo dit hoofdstuk af te kunnen sluiten en door te kunnen met zijn leven. Ook de 24-jarige muzikant Daan brengt een bezoekje aan de pop-up kliniek. Daan wilde zijn liefde voor muziek laten vereeuwigen met een tattoo op zijn arm, jammer genoeg voor hem is dat niet helemaal goed uitgepakt. Tot slot gaat Bella langs bij kickbokser Nieky Holzken. Nieky heeft een tattoo waar hij niet zo blij mee is overgehouden aan een dronkenmansactie. Toch kan hij wel altijd de sfeer opvrolijken met zijn tattoomisser.

'Eerste Hulp bij Tattoo Disasters', vrijdag 18 december om 19.30 uur op Spike.