Kaos will reign. Netflix onthult de trailer van 'KAOS' met Jeff Goldblum als Zeus

Netflix deelt de officiŽle trailer van 'KAOS' en de eerste beelden van castleden Billie Piper, Suzy Eddie Izzard en Debi Mazar. Zij zijn te zien naast Jeff Goldblum, die de rol vertolkt van Zeus: koning van de goden, heerser van de wereld.

Wreed, stijlvol en oppermachtig - totdat hij dat niet meer is. 'KAOS' is geschreven door BAFTA-winnaar Charlie Covell, bekend van 'The End of The F**ing World', en is een gedurfde en eigentijdse interpretatie van de Griekse mythologie, vol duistere humor en thema's als liefde, macht en het leven in de onderwereld.

Over 'Kaos'

Jeff Goldblum speelt een moderne versie van Zeus, de meedogenloze koning der goden in een stijlvol trainingspak. Jarenlang genoot Zeus van zijn onaantastbare heerschappij, tot hij op een ochtend wakker wordt en een rimpel op zijn voorhoofd ontdekt. De overtuiging dat deze imperfectie het voorteken is van een eeuwenoude profetie die zijn ondergang voorspelt, drijft hem tot waanzin. Terwijl zijn paranoia de overhand krijgt, begint de god der goden - die overal tekenen van zijn naderende einde ziet - gevaarlijk destructief te worden.

Zijn zorgen zijn niet geheel onterecht. Zeus' voormalige vriend, nu gevangene, Prometheus, is bezig een plan te smeden om hem ten val te brengen. Dit plan draait om drie verschillende mensen die zich totaal onbewust zijn van hun kosmische betekenis of de rol die ze zullen spelen in het redden van de wereld. Geen druk verder hoor (nou ja, een beetje druk).

Cast: Jeff Goldblum als Zeus, David Thewlis als Hades ('Landscapers', 'Fargo'), Janet McTeer als Hera ('Ozark' en 'The Menu'), Cliff Curtis als Poseidon ('Avatar: The Way of Water', 'Reminiscence'), Nabhaan Rizwan als Dionysus ('Industry' en 'Station Eleven'), Killian Scott als Orpheus ('Dublin Murders' en ''71'), Aurora Perrineau als Riddy ('Westworld' en 'When They See Us'), Misia Butler als Caneus ('Half Bad', 'The School For Good And Evil'), Leila Farzad als Ari ('I Hate Suzie', 'Better'), Rakie Ayola als Persephone ('Anthony', 'The Pact'), Stanley Townsend als Minos ('The Current War' en 'Becoming Elizabeth'), Billie Piper ('I Hate Suzie' en 'Eternal Beauty'), Suzy Eddie Izzard.

KAOS is vanaf 29 augustus wereldwijd te zien op Netflix.