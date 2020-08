Jensen Ackles toegevoegd aan de cast van 'The Boys' seizoen 3

Amazon Prime Video heeft aangekondigd dat Jensen Ackles ('Supernatural') zich zal aansluiten bij de cast van de hitserie 'The Boys' voor seizoen 3.

Het nieuws is bekend gemaakt op de social media account van Ackles. Ackles zal Soldier Boy - de originele Superhero - in beeld brengen. Nadat Soldier Boy in de Tweede Wereldoorlog vocht, werd hij de eerste superheld en gedurende tien jaar een belangrijk onderdeel van de Amerikaanse cultuur.

Showrunner en uitvoerend producent van 'The Boys' Eric Kripke verklaarde: 'Toen ik een kind was, had ik een gekke, onmogelijke droom - om Jensen Ackles een betaalde baan te bezorgen. Ik ben blij te kunnen zeggen dat die droom is uitgekomen. Jensen is een geweldige acteur, een nog beter mens, hij ruikt naar warme chocoladekoekjes, en ik beschouw hem als een broer. Als Soldier Boy, de allereerste Superhero, brengt hij zoveel humor, bezieling en gevaar in de rol, ik kan niet wachten om weer met hem op de set te staan en een beetje Supernatural aan 'The Boys' toe te voegen.'

De pick-up van seizoen 3 van 'The Boys' werd aangekondigd tijdens hun SDCC panel op 23 juli. Seizoen 2 gaat in première op vrijdag 4 september, met nieuwe afleveringen die wekelijks tot en met 9 oktober beschikbaar komen.

Het tweede seizoen van 'The Boys' gaat in première met de eerste drie afleveringen op vrijdag 4 september en nieuwe afleveringen die iedere vrijdag beschikbaar zijn, met als hoogtepunt een epische seizoensfinale op 9 oktober. De acht-delige Amazon Original serie zal exclusief beschikbaar zijn op Prime Video in meer dan 240 gebieden over de hele wereld, en wordt geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television Studios met Point Grey Pictures, Kripke Enterprises en Original Film.

Over Jensen Ackles

Jensen Ackles is momenteel de hoofdrolspeler in het langstlopende drama van CW, 'Supernatural', dat zijn vijftiende seizoen aan het afronden is. Ackles speelt Dean Winchester, de bad boy die samen met zijn jongere broer hun vermiste vader vindt en de strijd aangaat met kwade bovennatuurlijke krachten.

Ackles speelde ook mee in de remake van Patrick Lussier¹s 1981 slasher film, 'My Bloody Valentine 3D' samen met Jaime King, waar hij Tom speelde, een principiële man die,10 jaar nadat 22 mensen werden vermoord op Valentijnsavond, terugkeert naar zijn huis in Harmony, Missouri. Daarnaast speelde hij in David Winkler's 'Devour' voor Sony Pictures en David Mackay's onafhankelijke romantische komedie, 'Ten Inch Hero'.

Zijn televisierollen waren ondermeer Jason Teague in 'Smallville' van The WB, Alec/X5-494 in 'Dark Angel' van Fox en C.J. in 'Dawson's Creek'. Daarnaast speelde hij in de mini-serie, 'Blonde', naast Patrick Dempsey en Poppy Montgomery.

Ackles begon zijn acteercarrière in 1997 als de veelgeprezen Eric Roman Brady in 'Days of our Lives' waarvoor hij drie Daytime Emmy nominaties ontving en in 1998 won hij de Soap Opera Digest Award voor Beste Mannelijke Nieuwkomer.