Jennifer Lawrence en Leonardo DiCaprio schitteren in de officiële trailer van 'Don't Look Up'

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), een astronomie studente, en haar professor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) doen een verbazingwekkende ontdekking over een komeet die in een baan om het zonnestelsel draait.

Het probleem? Het ligt op directe ramkoers met de aarde. Het andere probleem? Het boeit niemand. De mensheid waarschuwen voor een ‘planetendoder’ zo groot als de Mount Everest is blijkbaar gewoon een erg ongemakkelijk feit. Met de hulp van Dr. Oglethorpe (Rob Morgan) beginnen Kate en Randall aan een mediatour die hen van het kantoor van de onverschillige President Orlean (Meryl Streep) en haar onderdanige zoon en staf chef, Jason (Jonah Hill), naar de radiogolven van The Daily Rip brengt, een vrolijke ochtendshow gehost door Brie (Cate Blanchett) en Jack (Tyler Perry). Met nog slechts zes maanden tot de komeet inslaat moet de 24-uurs nieuwscyclus in goede banen worden geleid en de aandacht van het door sociale media geobsedeerde publiek worden getrokken voordat het te laat is. Iets wat schokkend komisch blijkt te zijn, want wat is er in hemelsnaam voor nodig om de wereld op te laten kijken?!

'Don't Look Up' is geschreven en geregisseerd door Academy Award winnaar Adam McKay ('The Big Short'). De sterrencast bestaat uit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi (aka Kid Cudi), Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, Cate Blanchett en Meryl Streep.

Regie en scenario door: Adam McKay

Verhaal door: Adam Mckay & David Sirota

Geproduceerd door: Adam McKay, p.g.a. & Kevin Messick, p.g.a.

Fotografie: Linus Sandgren, ASC, FSF

Productie Designer: Clayton Hartley

Bewerkt door: Hank Corwin, ACE

Kostuum Designer: Susan Matheson

Muziek door: Nicholas Britell

'Don't Look Up', vanaf 24 december 2021 wereldwijd op Netflix.