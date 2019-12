'James May: Our Man in Japan' vanaf vrijdag 3 januari wereldwijd op Amazon Prime Video

James May begint aan zijn eerste solo Prime Video-avontuur in een nieuwe zesdelige serie, waarin hij over land, zee, lucht en zelfs met een go-kart door Japan reist.

In deze unieke reisserie zien we James en zijn team zowel de traditionele als moderne aspecten van dit ongelooflijke land ervaren. De gloednieuwe trailer laat zien hoe James wordt ondergedompeld, onder leiding van lokale gidsen, in Japan en de Japanse cultuur, dat hem een ​​breed scala aan ervaringen biedt.

De volledige serie is vanaf vrijdag 3 januari te bekijken op Amazon Prime Video.