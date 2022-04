'Jaimie: In The Vaes Lane' is vanaf vrijdag te zien bij TLC

Foto: TLC - © Discovery Benelux 2022

De reality-serie over de meest besproken vrouw in de media in het afgelopen jaar is nu ook te zien op tv, want het tweede seizoen van 'Jaimie: In The Vaes Lane' is vanaf vrijdag 29 april te zien bij TLC.