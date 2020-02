Internationale genomineerden 'Kids 'Choice Awards 2020' bekend

Foto: Nickelodeon - © ViacomCBS 2020

De genomineerden met de meeste nominaties zijn: 'Avengers: Endgame', met 11 nominaties; Taylor Swift, met vijf nominaties; en 'Frozen 2', Henry Danger en Lil Nas X, met elk 4 nominaties.

First-time genomineerden zijn onder andere: ​​John Cena, DaBaby, Tiffany Haddish, Tom Holland, Brie Larson, Lizzo en Megan Thee Stallion.Will Smith staat bovenaan de lijst van Favoriete Film Acteur. Met de nominatie van dit jaar is Will Smith de meest genomineerde beroemdheid in de geschiedenis van de 'Kids 'Choice Awards', het brengt hem op een totaal van 29 nominaties.

De Nickelodeon Kids' Choice Awards: maandag 23 maart om 18.30 uur op Nickelodeon.

Stemmen

Fans kunnen stemmen op de officiële Nickelodeon 'Kids 'Choice Awards'-website: nickelodeon.nl/kca. Naast op deze internationale artiesten, kunnen ze ook stemmen op hun lokale helden.

Check voor de laatste in-en-outs over de 'Kids’ Choice Awards 2020' onze website. Blijf ook op de hoogte van al het nieuws door Nickelodeon Nederland een like op Facebook te geven en te volgen op Instagram.

Nickelodeon’s Kids ’Choice Awards 2020 genomineerden zijn:

TELEVISIE

Favoriete TV Serie

A Series of Unfortunate Events

All That

BUNK’D

Henry Danger

Power Rangers Beast Morphers

Ravens Huis

Favoriete Familie Serie

Fuller House

Modern Family

Stranger Things

The Big Bang Theory

The Flash

Young Sheldon

Favoriete Reality Serie

America’s Got Talent

American Ninja Warrior

America’s Funniest Home Videos

MasterChef Junior

The Masked Singer

The Voice

Favoriete TV Presentator

Ellen DeGeneres (Ellen’s Game of Games)

John Cena (Are You Smarter Than A 5th Grader)

Nick Cannon (The Masked Singer, US.)

Ryan Seacrest (American Idol)

Terry Crews (America’s Got Talent)

Tiffany Haddish (Kids Say the Darndest Things)

Favoriete Cartoon

ALVINNN!!! en De Chipmunks

SpongeBob SquarePants

Teen Titans Go!

De Wonderlijke Wereld van Gumball

Huize Herrie

The Simpsons

Favoriete Mannelijke TV Ster

Abraham Rodriguez (Nate Silva / Gold Ranger, Power Rangers Beast Morphers)

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stranger Things)

Jace Norman (Henry Hart / Kid Danger, Henry Danger)

Jim Parsons (Sheldon Cooper, The Big Bang Theory)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: The Series)

Karan Brar (Ravi Ross, BUNK’D)

Favoriete Vrouwelijke TV Ster

Candace Cameron Bure (D.J. Tanner-Fuller, Fuller House)

Ella Anderson (Piper Hart, Henry Danger)

Millie Bobby Brown (Eleven, Stranger Things)

Peyton List (Emma Ross, BUNK’D)

Raven-Symoné (Raven Baxter, Ravens Huis)

Riele Downs (Charlotte Page, Henry Danger)

FILM

Favoriete Film

Aladdin

Avengers: Endgame

Captain Marvel

Jumanji: The Next Level

Spider-Man: Far From Home

Star Wars: The Rise of Skywalker

Favoriete Film Acteur

Chris Evans (Steve Rogers / Captain America, Avengers: Endgame)

Chris Hemsworth (Thor, Avengers: Endgame; Agent H, Men In Black: International)

Dwayne Johnson (Hobbs, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw; Dr. Smolder Bravestone, Jumanji: The Next Level)

Kevin Hart (Franklin ‘Mouse’ Finbar, Jumanji: The Next Level)

Tom Holland (Peter Parker / Spider-Man, Spider-Man: Far From Home)

Will Smith (Genie, Aladdin)

Favoriete Film Actrice

Angelina Jolie (Maleficent, Maleficent: Mistress of Evil)

Brie Larson (Carol Danvers / Captain Marvel, Captain Marvel; Carol Danvers / Captain Marvel, Avengers: Endgame)

Dove Cameron (Mal, Descendants 3)

Scarlett Johansson (Natasha Romanoff / Black Widow, Avengers: Endgame)

Taylor Swift (Bombalurina, Cats)

Zendaya (MJ, Spider-Man: Far From Home)

Favoriete Superheld

Brie Larson (Captain Marvel, Captain Marvel; Captain Marvel, Avengers: Endgame)

Chris Evans (Captain America, Avengers: Endgame)

Chris Hemsworth (Thor, Avengers: Endgame)

Robert Downey Jr. (Iron Man, Avengers: Endgame)

Scarlett Johansson (Black Widow, Avengers: Endgame)

Tom Holland (Spider-Man, Spider-Man: Far From Home; Spider-Man, Avengers: Endgame)

Favoriete Animatie Film

Frozen 2

Angry Birds 2

De LEGO Film 2

The Lion King

Huisdiergeheimen 2

Toy Story 4

Favoriete Mannelijke Stem in een Animatie Film

Chris Pratt (Emmet Brickowski / Rex Dangervest, De LEGO Fillm 2: The Second Part)

Josh Gad (Olaf, Frozen 2)

Kevin Hart (Snowball, Huisdiergeheimen 2)

Tom Hanks (Woody, Toy Story 4)

Favoriete Vrouwelijke Stem in een Animatie Film

Beyoncé (Nala, The Lion King)

Idina Menzel (Elsa, Frozen 2)

Kristen Bell (Anna, Frozen 2)

Tiffany Haddish (Daisy, Huisdiergeheimen 2; Queen Watevra Wa’Nabi, De LEGO Film 2: The Second Part)

MUZIEK

Favoriete Muziekgroep

Fall Out Boy

Jonas Brothers

Maroon 5

Panic! At The Disco

The Chainsmokers

BTS

Favoriete Mannelijke Artiest

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Marshmello

Post Malone

Shawn Mendes

Favoriete Vrouwelijke Artiest

Ariana Grande

Beyoncé

Billie Eilish

Katy Perry

Selena Gomez

Taylor Swift

Favoriete Nummer

'7 rings'- Ariana Grande

'bad guy'- Billie Eilish

'Memories'- Maroon 5

'Old Town Road'- Lil Nas X

'Sucker'- Jonas Brothers

'You Need To Calm Down'- Taylor Swift

Favoriete Opmerkelijke Artiest

City Girls

DaBaby

Lewis Capaldi

Lil Nas X

Lizzo

Megan Thee Stallion

Favoriete Samenwerking

'10,000 Hours'- Justin Bieber & Dan + Shay

'I Don’t Care'- Ed Sheeran & Justin Bieber

'ME!'- Taylor Swift, featuring Brendon Urie

'Old Town Road (Remix)'- Lil Nas X, featuring Billy Ray Cyrus

'Señorita'- Shawn Mendes & Camila Cabello

'Sunflower'- Post Malone & Swae Lee

Favoriete Wereldwijde Ster

Azie: BTS

Engeland: Dua Lipa

Zuid-Amerika: J Balvin

Europa: Rosalía

Afrika: Sho Madjozi

Amerika: Taylor Swift

Australie: Tones and I

ANDERE CATEGORIEËN

Favoriete Mannelijke Social Media Ster

Brave Wilderness

David Dobrik

Dolan Twins

Dude Perfect

MrBeast

Ryan’s World

Favoriete Vrouwelijke Social Media Ster

Annie LeBlanc

Emma Chamberlain

Lilly Singh

Liza Koshy

Miranda Sings

Merrell Twins

Favoriete Video Game

Fortnite

Mario Kart Tour

Minecraft

Super Smash Bros.™ Ultimate

Favoriete Gamer

DanTDM

GamerGirl

Ninja

PrestonPlayz

SSSniperWolf

Favoriete Muzikale Social Media Ster

Asher Angel

Blanco Brown

Johnny Orlando

JoJo Siwa

Mackenzie Ziegler

Max and Harvey

Favoriete Vrouwelijke Sporter

Alex Morgan

Lindsey Vonn

Megan Rapinoe

Naomi Osaka

Serena Williams

Simone Biles

Favoriete Mannelijke Sporter

Cristiano Ronaldo

LeBron James

Patrick Mahomes

Shaun White

Stephen Curry

Tom Brady

Nickelodeon's 'Kids' Choice Awards 2020' wordt geproduceerd door Nickelodeon Productions. Michael Dempsey & Jay Schmalholz zijn de uitvoerende producenten. De productie van Nickelodeon's 'Kids' Choice Awards 2020' voor Nickelodeon wordt geleid door Rob Bagshaw, Executive Vice President, Unscripted Content.