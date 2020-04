Inspirerende documentaires op Prime Video

Maak kennis met een divers aanbod van documentaires op Prime Video. Documentaires geven kijkers een inkijkje in de wereld en ervaring van bijzondere mensen en sportclubs tot het herleven van de geschiedenis.

Een mooie lijst van inspirerende verhalen die ongewone, interessante of onbekende invalshoeken onthullen.

'All or Nothing' (all seasons)

Vermaak je uren met diverse documentaire reeksen 'All or Nothing'. Geniet bijvoorbeeld van All or Nothing Manchester City waarbij je de club volgt tijdens het Premier League-winnende, record brekende seizoen 2017-2018 of 'All or Nothing: Brazilië' waarbij we het Braziliaanse Nationale Team in hun poging om de Copa América 2019 te winnen. Daarnaast zijn er 5 seizoenen van diverse American Football clubs als Los Angeles Rams en de Philadelphia Eagles.

'Ted Bundy: Falling for a killer'

'Ted Bundy: Falling for a Killer' is een vijfdelige docu-serie die de beruchte misdaden van seriemoordenaar Ted Bundy vanuit een vrouwelijk perspectief in een nieuw daglicht zet. De serie laat de verontrustende en diepzinnige manier zien hoe zijn pathologische haat tegen vrouwen in botsing kwam met de cultuur-oorlog en de feministische beweging van de jaren ‘70. Misschien is dit wel de meest beruchte echte misdaad saga ooit.

'Andy Murray Resurfacing'

Tennis legende Andy Murray vertelt over zijn buitengewone weg naar herstel in de nieuwe exclusieve documentaire van Amazon Prime Video. 'Andy Murray: Resurfacing' geeft een kijkje in het leven van de Grand Slam winnende tenniskampioen en dit terwijl hij bezig is met zijn grootste comeback ooit!

'Chiara Ferragni Unposted'

In 'Chiara Ferragni Unposted', geeft Chiara een uniek kijkje in haar wereld. De eerste fashion influencer ter wereld laat zien hoe de digitale revolutie het bedrijfsleven, de communicatie, de mode en de cultuur heeft veranderd en hoe het zich over de tijd heeft ontwikkeld.

'The Test: A New Era for Australia's team'

'The Test: A New Era for Australia's Team' is een docuserie die het Australische heren cricketteam volgt en laat zien hoe een van ‘s werelds beste cricketteams uit de gratie viel en werd gedwongen om hun titel en integriteit terug te veroveren.

'Generation Wealth'

Lauren Greenfield portretteert het Amerikaanse rijk als een materialistische, imago-obsessieve cultuur. Generation Wealth is zowel een persoonlijke reis als een historisch essay. De documentaire getuigt van de wereldwijde boom-bust economie, de bedorven Amerikaanse droom en de kosten van de late fases van het kapitalisme, narcisme en hebzucht.

'Coldplay: A Head Full Of Dreams'

Regisseur Mat Whitecross, die al een lange tijd samenwerkt met Coldplay, combineert in deze unieke documentaire spectaculaire live optredens met exclusieve interviews met de band. Neem een kijkje achter de schermen en geniet van nooit eerder vertoonde archiefbeelden. Het indrukkende verhaal van een van s ’wereld grootste bands.

'Apollo 11'

Regisseur Todd Douglas Miller heeft een unieke documentaire gemaakt van de eerste reis van de mens naar de Maan. Hij heeft materiaal gebruikt van een reeds ontdekte goudmijn aan 70mm-beelden en meer dan 11.000 uur aan ongeregistreerde audio-opnames. In 'Apollo 11' kijken we mee bij de beroemdste Apollo-missie van NASA tijdens de eerste reis naar de maan.

'They Shall not Grow Old'

'They Shall not Grow Old' neemt je mee naar honderd jaar oude beelden van de Eerste Wereldoorlog. Digitaal bewerkt met nieuw geluid zorgt voor een verbluffend resultaat van Peter Jackson ('The Lord of the Rings'). Het is een bijzonder werk waarin de Eerste Wereldoorlog wordt geportretteerd.

'GRAND PRIX driver'

Deze serie biedt een ongekend kijkje in de wereld van FORMULE 1, een gesloten en competitieve wereld. McLaren, een van de succesvolste teams, wordt gevolgd tijdens het voorseizoen van 2017 en de voorbereiding op de eerste race in Melbourne. Na drie jaar zonder winst hoopt McLaren weer aan kop te komen met de promotie van nieuweling Stoffel Vandoorne. Deze vierdelige serie onthult hoe ze dat deden.