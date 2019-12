In december op E!: de highlights

Entertainment gaat onverminderd verder. Ook in Hollywood wordt kerst gevierd. En daar speelt E! handig op in met een feestelijke decemberprogrammering.

Het mogen dan de feestdagen zijn, voor de wereldberoemde plastisch chirurgen Terry Dubrow en Paul Nassif is er geen moment van rust. Tijdens de 'Botched Kerstspecial' zien we hoe ze ook in december gewoon hard aan het werk zijn en er alles aan doen om mislukte cosmetische ingrepen te herstellen. De verrassende - en vaak afschuwelijke – resultaten van mensen die hun uiterlijk proberen te verbeteren zijn er ook in december in overvloed. En ook het gloednieuwe seizoen is in december op E! te zien.

'Botched', kerstspecial gaat op vrijdag 20 december om 22.00 uur in première. Seizoen 6A gaat verder op vrijdag om 21.00 uur.

Ontdek hoe het er tijdens de mooiste tijd van het jaar – Kerstmis! –bij tv-ster en ondernemer Kristin Cavallari, haar toegewijde team en haar familie aan toe gaat. De slimme zakenvrouw en trendsetter maakt er een mooie tijd van.

'Very Cavallari' - Holiday Special, première op zondag 29 december om 21.00 uur.

Op E! loopt het gloednieuwe seizoen van 'Keeping Up with the Kardashians' deze maand op zijn eind. Een seizoen met veel drama, glamour en een lach en een traan.

Zie hoe Amerika’s favoriete familie op de voor hun kenmerkende manier triomfen viert en tragedies overwint, waarbij ze elkaar ondersteunen in goede en in slechte tijden.

'Keeping Up With The Kardashians', seizoen 17 gaat verder op zondag om 21.00 uur. De laatste aflevering is op 22 december.

Daten is vandaag de dag niet makkelijk. Maar we kunnen er in ieder geval wel om lachen, toch? Deze december zie je op E! hoe uitgesproken comedians in de nieuwe serie 'Dating: No Filter' een hilarische blik werpen op singles die op een blind date gaan. Bereid je voor op hun bijzondere commentaar en singles die hopen hun perfecte match te ontmoeten en de liefde te vinden. Van lachwekkende momenten tot hartverwarmende romantiek, bereid je voor op een goudeerlijke - en supergrappige - nieuwe kijk op de zoektocht naar de

liefde.

'Dating: No Filter', deizoen 2 gaat op maandag om 21:00 en 21:30 verder. De laatste aflevering van het seizoen is op 9 december.

'Nightly Pop', Pas op Hollywood, 'Nightly Pop' staat op jullie te wachten! Met de wildste en sappigste roddelverhalen van de afgelopen week, is 'Nightly Pop' dé bron voor al jouw entertainmentnieuws. Ongefilterd, onverwacht en altijd ongehoord. Stem deze maand af op E! om niets te missen!

'Nightly Pop', meer afleveringen van maandag tot donderdag om 23.00 uur.